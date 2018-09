Delegácia europoslancov na Slovensku: Znepokojivé slová o exministrovi Kaliňákovi

Delegácia poslancov Európskeho parlamentu, ktorá opätovne prišla na Slovensko pre vraždu novinára Jána Kuciaka, vidí silné odhodlanie vraždu vyšetriť, ale spozorovali aj veci, ktoré ich napĺňajú obavami.

Sú tu náznaky korupcie, chýba proaktívny prístup k vyšetrovaniu korupčných káuz, vidia, ako ľudia, ktorí boli nútení odstúpiť z jedného postu, sa objavia na inom poste, a takisto si všimli aj kauzu únosu vietnamského občana a prítomnosť prokremeľského motorkárskeho klubu Noční vlci, pričom v oboch týchto prípadoch sa objavuje meno bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD).

„Korupcia sa objavuje v každom štáte, ale také zapojenie ministra, to je mimoriadne znepokojivé,“ povedala na utorkovej tlačovej konferencii vedúca misie europoslancov Sophie in't Veldová. Pokiaľ ide o samotné vyšetrovanie vraždy, vidia snahu vraždu čo najskôr vyšetriť, aj keď priznávajú, že im prokuratúra nemohla poskytnúť všetky informácie, čo chápu. Pokiaľ ide o dodržiavanie princípov právneho štátu, vidia, že sú tu ľudia, aj vo vláde, ktorí sa snažia o transparentnosť a chcú tieto princípy dodržiavať.

Na druhej strane boj proti korupcii nie je len o prijímaní nových zákonov, ale aj o kultúre. V tejto súvislosti vytkli to, že hoci Tibor Gašpar musel odstúpiť z postu policajného prezidenta, posunul sa na post poradcu ministerky Denisy Sakovej. Ona ani premiér Peter Pellegrini v tom podľa in't Veldovej nevidia problém, keďže oficiálne nebol z ničoho obvinený. „Z politického, psychologického hľadiska by určite bolo lepšie urobiť zlom. Ja by som takéto rozhodnutie neurobila,“ povedala holandská europoslankyňa z liberálnej frakcie o presune Gašpara.

Štyria poslanci sa stretli aj s premiérom Petrom Pellegrinim. Podľa neho bolo rokovanie konštruktívne, snažil sa im objasniť, čo sa od zmeny vlády zmenilo. Vyjadrenie prezidenta Andreja Kisku však bolo podľa neho tendenčné. „Za posledné mesiace sa udialo na Slovensku mnoho pozitívnych zmien,“ povedal Pellegrini s tým, že všetci, čo vyšetrujú kauzu, majú jeho plnú podporu a dôveru. Je presvedčený, že poslanci EP musia vidieť progres. „Slovensko nepatrí do skupiny krajín, v ktorých je ohrozený právny štát,“ povedal ďalej šéf slovenskej vlády. Presuny Roberta Krajmera a Tibora Gašpara nepovažuje za problém. Zároveň poslancom prisľúbil, že pravidelne bude poslancov EP spolu so Sakovou informovať.

Delegácia z Európskeho parlamentu bola na Slovensku aj tesne po vražde. Vtedy na tlačovej konferencii 9. marca predsedníčka Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu (EP) Ingeborg Grässle uviedla, že vláda by sa mala zaoberať podozreniami z prílišnej blízkosti niektorých jej pracovníkov k organizovanému zločinu. O možnom zneužívaní európskych fondov delegácia podľa nej zistila problémy najmä s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. „Doteraz sme nemali dôvod sa domnievať, že by na Slovensku mohli byť závažnejšie zneužívané fondy,“ uviedla Grässle s tým, že týmito podozreniami sa budú aj naďalej zaoberať, pričom vtedy sľúbila, že kontrola čerpania týchto fondov bude najmenej raz za pol roka.

Spoločnosť podľa nej našli hlboko rozdelenú a traumatizovanú. Delegácia následne vypracovala správu aj s odporúčaniami. Správa si vyslúžila pozornosť najmä vďaka citátu vtedajšieho premiéra Roberta Fica, ktorý europoslancom povedal, že zneužívanie eurofondov je nezmysel, pretože na východe nič nie je. Poslanci EP v správe okrem iného uviedli, že na Slovensku prevláda vysoká nedôvera v štátne inštitúcie, vymožiteľnosť práva je pritom najväčším problémom. „Je tu veľký nesúlad medzi legislatívnym nastavením a realitou v praxi,“ konštatuje správa s tým, že presadzovanie a vymáhanie zákonov je nutné zlepšiť.

Europoslanci zaznamenali aj obavy vo vzťahu k činnosti súdov a prokuratúry a ich nezávislosti. Zazneli aj obavy, že nominácie na vysoké posty na prokuratúre či polícii sú značne spolitizované. Správa konštatuje aj ďalšie nedostatky ako skutočnosť, že na Slovensku neexistuje skutočne nezávislá inšpekcia na kontrolu polície či prokuratúry. Z rozhovorov vyplynula potreba zvýšiť transparentnosť výberu a nominácií ako aj kontroly v oblasti súdnictva a orgánov činných v trestnom konaní. Znepokojenie vzbudzuje aj nedostatočný boj proti korupcii, doteraz boli vyšetrené len malé korupčné prípady. Mnohí na Slovensku podľa správy v tejto súvislosti poukazujú na imunitu politikov, z ktorých doteraz ani jeden nebol vyšetrovaný alebo potrestaný za korupciu.

Výbor pre občianske slobody LIBE v máji rozhodol o ustanovení j pracovnej skupiny, ktorá má monitorovať situáciu v oblasti dodržiavania princípov právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, so špecifickým dôrazom na Maltu a Slovensko. Predsedá jej poslankyňa Sophia in´t Veldová a každú politickú frakciu v EP v nej zastupuje jeden poslanec.