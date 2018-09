To tu ešte nebolo: V polčase sa prezliekol a povedal končím!

Športový svet už zažil najrôznejšie rozlúčky s kariérou. Smutné, ale aj veselé. A to, čo vyviedol hráč amerického futbalu Vontae Davis (30), to tu ešte nebolo.

Opora obrany Buffala Bills sa v polčasovej pauze prezliekol, odovzdal veci, ukončil profikariéru a odišiel domov.

Všetko sa do udialo v noci na nedeľu nášho času v súboji 2. kola ligy amerického futbalu NFL Buffalo Bills – Los Angeles Chargers (31:20). Davis nastúpil v základnej zostave, predviedol niekoľko skvelých zákrokov. Nik mu nemohol nič vyčítať, a predsa skončil. „V priebehu prvého polčasu som mal jednu úprimnú chvíľku a vtedy padlo toto rozhodnutie,“ vysvetlil cornerback, ktorý v šatni jednoducho oznámil trénerovi Seanovi McDermonttovi, že končí.

Neskôr vyšlo najavo, že hneď ako odovzdal veci, obliekol sa do civilu a ticho sa ešte počas prestávky vytratil zo štadiónu. „Neplánoval som, že kariéru v NFL po desiatich rokoch ukončím práve takto. Mám za sebou mnoho zranení, som po operácii. Zrejme preto mi hlavou blyslo, že ja by som tu už nemal byť. Nechcel som uraziť spoluhráčov, či trénerov, ale na ihrisku mi docvaklo, že už na to fyzicky nemám, aby som napĺňal ich očakávania voči mne. Nenachádzam v sebe silu, aby som sa prekonával,“ napísal potom Vontae Davis vo vyhlásení na rozlúčku.

Davis bol draftovaný v roku 2009 v 1. kole a vybrali si ho Miami Dolphins. Za desať rokov v NFL odohral 121 zápasov a v r. 2014 a 2015 sa dostal zostavy pre Pro Bowl duel.