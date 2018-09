Počet obetí extrémneho počasia v USA rastie: Hurikán Florence už spomínajú v nelichotivom rebríčku

Hurikán Florence, ktorý minulý týždeň udrel na východ Spojených štátov, a s ním súvisiace záplavy si vyžiadali už 33 obetí, z toho najviac v Severnej Karolíne. Informovala o tom agentúra AP.

Prudký dážď sa rozšíril aj do ďalších štátov na severovýchode USA, záplavy hlásia štáty New York a New Hampshire. Americké médiá informujú o 33 obetiach v troch štátoch, z toho 26 ľudí zomrelo v dôsledku hurikánu Florence a súvisiacich záplav v Severnej Karolíne. Šesť obetí hlási Južná Karolína a jeden človek zahynul vo Virgínii. Medzi obeťami sú dve deti.

V štátoch Severná a Južná Karolína zostáva podľa televízie CBS pol milióna domácností a podnikov bez prúdu. V Severnej Karolíne nefunguje pätina čerpacích staníc. Hladiny riek v oblasti stále stúpajú, niektoré toky dosahujú výšku okolo sedem metrov. Mnoho ciest je neprejazdných. Mesto Wilmington s asi 120 000 obyvateľmi zostalo kvôli zaplaveným komunikáciám odrezané od okolia. Až v noci na utorok sa podarilo čiastočne sprevádzkovať jednu príjazdovú cestu, po ktorej dovážajú do mesta zásoby vody a potravín armádne nákladné vozne. Zásoby do mesta prevážajú tiež vrtuľníky, ktorými sa tiež evakuujú ľudia zo striech zatopených domov. V uliciach Wilmingtonu sa vytvorili dlhé fronty ľudí v autách čakajúcich na jedlo, pitnú vodu a nepremokavé plachty, ktoré záchranári zadarmo rozdávajú.

Pomoc sa podľa AP rozdeľuje systémom prevzatým z praxe amerických fastfoodov: vodiči postupne objednávajú a odoberajú balíky s jedlom a nápojmi bez toho, aby vystúpili z auta. V Severnej Karolíne lejak pri meste Greensboro vyplavil až 240 000 litrov odpadových vôd do jednej z miestnych riek, ktorú sa záchranári snažia priebežne čistiť. Hladina Severokarolínskej rieky Cape Feast River dosiahla podľa agentúry AP extrémnej výšky 19 metrov.

Televízia CBS v utorok uviedla, že škody po hurikáne Florence sa zatiaľ odhadujú na asi 22 miliárd dolárov (zhruba 18,8 miliárd eur). Už táto suma by Florence zaradila do prvej desiatky hurikánov s najväčšími škodami v USA. Podľa ekonómov zo spoločnosti Moodys Analytics ale bude výška škôd zrejme vyššia, stále totiž prichádzajú správy o škodách v dôsledku mohutných záplav.

Búrka Florence, ktorú teraz sprevádza vietor s rýchlosťou asi 40 kilometrov za hodinu, sa presúva na severovýchod USA, kam už podľa meteorológov priniesla výdatné dažde. V meste Derry v štáte New Hampshire museli vojaci na lodiach zachrániť pred stúpajúcou vodou niekoľko rodín. Mnoho okresov v štáte New York ohlásili zaplavené komunikácie, počas šiestich hodín pri hranici so štátom Pensylvánia vypadlo 13 centimetrov zrážok. V stredu by mala cyklóna americkú pevninu opustiť.