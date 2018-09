Hargašová sa vracia na Slovensko: Kam ju RTVS uprace?!

Majú pre ňu nový flek?! Moderátorka Jarmila Lajčáková-Hargašová (51) bola ešte donedávna hviezdou RTVS.

Vlani v júli však oznámila svoj odchod do New Yorku za manželom Miroslavom (55), ktorý je ministrom zahraničných vecí. Stálica verejnoprávnej televízie si tak vypísala neplatené voľno a uvoľnila sa po nej stolička v športovom spravodajstve, na ktorú zasadla Marianna Ďurianová (41). Po roku sa však Hargašová vracia na rodnú hrudu, no miesto, na ktoré bola zvyknutá, zdá sa, voľné nie je!

Hargašovej sa pobyt za veľkou mlákou končí. Jej manžel Miroslav totiž odchádza z funkcie predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN. „O dva týždne by sa mali vrátiť na Slovensko,“ prezradil zdroj blízky moderátorke. Ešte v júli tohto roku bolo stanovisko RTVS, kde bola Jarmila hlavnou hviezdou relácie Góly - body - sekundy, viac ako priaznivé v jej prospech. „Pani Lajčáková-Hargašová si momentálne čerpá neplatené voľno. Samozrejme, počítame s jej návratom a tešíme sa na pokračovanie spolupráce, o ktorej podrobnostiach budeme včas informovať,“ povedala vtedy hovorkyňa verejnoprávnej televízie Erika Rusnáková.

Vyzerá to však tak, že práve v spomínanom programe voľná stolička už nie je. „Moderátorský tím G - B - S je stabilizovaný a tvoria ho Marianna Ďurianová a Ján Hudok,“ priznala nám Rusnáková. Na otázku, akú reláciu Hargašová dostane v prípade jej návratu, len zopakovala: „Pani Lajčáková-Hargašová si do konca septembra čerpá neplatené voľno. Podrobnosti o jej pôsobení v RTVS budeme včas komunikovať.“ Či sa nakoniec Jarmila začne znova pohybovať po chodbách televízie a či pre ňu kompetentní nakoniec nájdu nejaké teplé miestočko, tak zostáva nateraz otázne.

Prvou dámou?!

Stále však prichádza do úvahy aj možnosť, že by sa mohla stať prvou dámou našej krajiny. Jej manžel totiž v júli uviedol, že má úctu a rešpekt k úradu prezidenta, a priznal, že ho oslovuje množstvo ľudí, ktorí by ho radi videli v Prezidentskom paláci. „Ja sa skôr vidím v zahraničnej politike. Necítim silnejší spoločenský dopyt po mojej osobe,“ uviedol vtedy Lajčák. V Smere sa však o ňom podľa našich informácií stále uvažuje ako o jednom z horúcich kandidátov na prezidentskú stoličku a straníci sa ho snažili presviedčať už niekoľkokrát. Nový Čas viackrát oslovil aj samotnú moderátorku, no tá drží bobríka mlčanlivosti.