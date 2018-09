Muža prichytili na stanici robiť to, čo chlapi zvyknú iba doma: Tieto zábery obleteli celý svet!

Mužovi sa vysmievali preto, lebo sa holil na stanici. Netušili však, čo je za tým.

Video, na ktorom sa muž holí na stanici v New Yorku, sa stalo virálnym a spôsobilo skutočne dlhé diskusie na sociálnych sieťach. Anthony Torres (56) však povedal, že sa holil na stanici len preto, aby sa dal dokopy po dňoch strávených v útulku pre bezdomovcov.

Ľudia podľa neho nevedia, čím všetkým si prešiel. "Môj život je v ruinách. To je dôvod, prečo som sa holil na verejnosti." Spolucestujúci Anthonyho natočil, keď sedel na svojom mieste vo vlaku a pena mu padala na podlahu. Video, ktoré bolo uverejnené na Twitteri, má cez 2,4 milióny zhliadnutí. V ďalšom videu zobrazuje muž Anthonyho oholeného a s pivom v ruke. Získal si tak na sociálnych sieťach množstvo negatívnych komentárov, aj keď niektorí ľudia upozorňovali na to, že nepoznajú jeho príbeh, tak by nemali súdiť.

Pravda je podľa Anthonyho taká, že ho muž na videu zachytil vo veľmi zraniteľnom okamihu. Bol bezdomovcom a zostal v New Yorku. Jeho brat mu dal peniaze na vlak, ktorým sa mal dostať do New Jersey za ďalším bratom. Išiel sa osprchovať a musel sa aj oholiť, aby nevyzeral neudržiavane.

Podľa Independent povedal: "Nechcem ukázať ľuďom, že som bezdomovec. Preto som sa holil." Anthony mal ťažký život, vyrástol so štyrmi ďalšími bratmi na farme v New Jersey a pracoval na rôznych miestach, napríklad aj na stavbe či v kasíne. Podľa jeho brata Thomasa robil krátkozraké rozhodnutia, čo sa týka peňazí, a taktiež mal v posledných dvoch rokoch dve porážky.

"Holenie na verejnosti pre neho nebolo ničím zvláštnym, nerobil to, aby pritiahol pozornosť," povedal. Anthony tvrdí, že si neuvedomil, že ho vo vlaku niekto kameroval. Keď zistil, že video obehlo celý internet, bol z toho znepokojený. "Nečakal som, že to bude virálne a že si zo mňa budú ľudia uťahovať."