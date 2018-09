Kuriozity v Bratislave: Pozrite sa lepšie na túto fotku, detail v rozostavaných bytoch vás odrovná!

Bizarný pohľad! Na rušnej Šancovej ulici stavajú pri ceste 22-poschodový obytný dom.

Na tom by nebolo nič výnimočné, lenže cez dve poschodia vedie zabetónovaná pouličná lampa. Aj keď ide na prvý pohľad o divnú vec, postup je podľa stavebníka štandardný.

Na pouličné svietidlo, ktoré stavbári viedli stredom rozostavanej budovy, upozornil portál Zomri.sk. „Takto skončila smutná bratislavská lampa, ktorá si dovolila stáť na chodníku na Šancovej ulici,“ napísal administrátor portálu. Fotografia vyvolala vlnu reakcií. „Ako sa toto dá? Neverím, že to nie je photoshop,“ myslí si Marek. „Každý z nás chce mať vlastnú pouličnú lampu v obývačke,“ doplnil Martin.

Nový Čas zmapoval situáciu priamo na mieste. Lampu skutočne zabudovali do konštrukcie, no podľa developera ide o bežný postup. „Je to funkčné osvetlenie a to musí ostať v prevádzke, kým bude nahradené novým,“ vysvetľuje David Jirušek zo spoločnosti Finep Holding.

Podľa neho investor má povinnosť nechať osvetlenie v prevádzke z bezpečnostných dôvodov. „Ide o štandardný postup na stavbách a nejde o žiadny technický nedostatok,“ dopĺňa. „S preložením lampy počíta aj platné územné rozhodnutie, nové osvetlenie bude umiestnené na fasáde,“ uviedol hovorca. Aj spoločnosť Siemens, ktorá je prevádzkovateľom verejného osvetlenia, potvrdila, že ide o prechodný stav. „Lampa bude umiestnená na fasáde budovy,“ potvrdila Monika Orbanová zo Siemensu.

