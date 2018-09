Vláda rokovala na východe Slovenska: Do Svidníka postrčia výrobcu kufrov z Číny

Návrat po dvoch rokoch. Vláda prišla po 24 mesiacoch na rokovanie do Svidníka.

V roku 2016 jednému z najvýchodnejších okresov sľúbila rozvoj pomocou akčného plánu zameraného najmä na zníženie nezamestnanosti. Ministri prišli osobne skontrolovať situáciu na bavorákoch. Členovia vlády sú s vývojom v regióne spokojní, obyvatelia veľmi nie.

Cieľom akčného plánu vytýčeného na štyri roky bolo vytvoriť 1 418 pracovných miest. Zatiaľ sa podľa vlády podarilo zamestnať 638 ľudí. „Pokračujeme vo výjazdových rokovaniach, aby sme si overili, či sa prísľuby, ktoré sme dali, podarilo naplniť. Samozrejme, ešte nedosahujeme také výsledky, ako by sme si želali, ale na rokovaní zazneli informácie, že aj okres Svidník bude svedkom vytvárania ďalších pracovných miest. Smeruje sem napríklad výrobca kufrov z Číny. Vláda bude rokovať o jeho podpore. Prácu by tam mohlo nájsť 30 ľudí,” teší sa premiér Peter Pellegrini. Podľa slov premiéra vláda v utorok rozdelila až 1,25 milióna eur na rozličné projekty, ktoré majú podporiť región, lenže ľudia zo Svidníka až takí natešení nie sú.

Skúsenosť z minulých rokov v nich vyvoláva skepsu. „Pochybujem, že nám utorkové výjazdové rokovanie vlády pomôže. Za dva roky, odkedy tu rokovali, sa nezmenilo nič. Dobre sa darí možno dôchodcom, lebo majú istý príjem. Mladí utekajú, kam môžu, lebo z toho, čo by zarobili tu, by neprežili a ešte by ani nikdy nevedeli, kedy ich prepustia,” povedal miestny občan Marián Žumar (70).

Vládny plán na obdobie 2016 - 2020

Nové pracovné miesta

Plán: 1 418 zamestnaných

Realita: 638 zamestnaných

Podmienky pre mladých farmárov

Plán: 250-tisíc €

Realita: 300-tisíc €

Lokality pre investorov

Plán: 2 milióny €

Realita: 0 €