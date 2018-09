Slávna hollywoodska blondínka je tretíkrát tehotná: Pohlavie bábätka prezradila viac než originálne

Jessica Simpson a Eric Johnson budú čoskoro tvoriť päťčlennú rodinu.

28-ročná Jessica Simpson oznámila na Instagrame, že je tretí raz tehotná a bude to dievčatko. Jessica a Eric majú spolu dcéru Maxwell (6) a syna Acea (5) a obaja boli pri tom, keď sa odhaľovalo pohlavie dieťatka.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

"Toto malé dievčatko z nás urobí päťčlennú rodinu. Nemohli by sme byť šťastnejší, je to požehnanie," napísala podľa Etonline. Len v apríli pri tom žartovala, že sa o to s Ericom "pokúšajú", pretože jej malé dieťa naozaj chýba.

"Moje deti sú už veľké a vždy sa musím pozastaviť nad tým, že to už nie sú batoľatá. Dcéra si myslí, že je už tínedžerka. Syn však chce byť stále dieťa."

"Vždy to skúšame, ale aj tak by to bol zázrak," odpovedala Jessica na otázku o deťoch. V roku 2015 v rozhovore povedala: "Na obzore nie sú žiadne deti. To by ma teda trochu vydesilo."