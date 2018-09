Legenda Liverpoolu ostro skritizovala Neymara: Najväčší podvodník vo svete futbalu

FC Liverpool nastúpi na svoj prvý duel nového ročníka futbalovej Ligy majstrov proti PSG, ktorého najväčšou hviezdou je bezpochyby brazílsky virtuóz Neymar. Tomu sa však ušla veľká kritika od bývalého útočníka "The Reds" Johna Aldridga.

Muž, ktorý obliekal dres Liverpoolu v rokoch 1987-1989, si myslí, že Neymar nikdy nebude považovaný za najlepšieho hráča sveta. A to práve kvôli jeho "hereckým schopnostiam".

"Liverpool musí byť opatrný, keď bude čeliť Neymarovi, pretože pre mňa je to najväčší podvodník futbalu. Nemohol som uveriť vlastným očiam, keď som videl jeho herecké výkony na majstrovstvách sveta v Rusku. Je to jeden z najnadanejších hráčov, ale jeho hra klesá tým, čo vyvádza. Liverpool musí byť obozretný, lebo útočník PSG urobí všetko pre to, aby získal neférovú výhodu v utorok večer na Anfielde," napísal pre Liverpool Echo bývalý útočník.

Neymar bude mocť slová Aldridga, ktorý odohral za Liverpool 83 duelov a strelil v nich 50 gólov, odvrátiť už v utorok večer. Zápas má naplánovaný výkop o 21:00 SELČ.