Zomrela hrdinka holandského odboja proti fašistom: Ako som strieľala sexuchtivých nacistov!

Nacistických vojakov najprv zvádzala svojím nevinným úsmevom. Potom ich vyzvala na prechádzku do lesa a tam ich zastrelila.

Hrdinka holandského odboja zomrela deň pred svojimi 93. narodeninami.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Freddie Oversteegen († 92) mala iba 14 rokov, keď jej krajinu okupovali nacisti. Spolu so svojou staršou sestrou Truus začala vylepovať protinemecké plagáty v Haarleme pri Amsterdame. Ich úsilie si všimol miestny veliteľ odboja a zavolal ich do svojej skupiny. S kamarátkou Hannie Schaft vytvorili smrtiace trio. Jazdili po okolí na bicykloch a nevzbudzovali žiadne podozrenie. V košíkoch pritom mali ukryté zbrane. Dynamitom vyhadzovali do povetria mosty a železnice, pašovali židovské deti do bezpečia a zabili toľko nemeckých vojakov a príslušníkov SS, koľko mohli.

Ich taktika bola jednoduchá. Nacistov oslovili v baroch. Dávali im romantické návrhy a potom sa spýtali, či nechcú ísť na prechádzku do lesa. Tam ich zlikvidovali. „Museli sme to urobiť. Bolo to nevyhnutné zlo, zabíjať tých, ktorí zradili dobrých ľudí,“ povedala v jednom rozhovore. Keď sa jej opýtali, koľko ľudí zabila, povedala: „Na to by sa vojakov nikto nemal pýtať.“

Práve Freddie bola prvá z trojice, ktorá zabila človeka. „Bolo to tragické a veľmi ťažké. Plakali sme. Cítili sme, že sa to k nám nehodí. Ale to sa nehodí k nikomu, pokiaľ nie ste zločinec,“ povedala jej sestra Truus, ktorá zomrela v roku 2016. Zabíjanie počas vojny v nich zanechalo hlbokú traumu. „Človek stratí všetko. Otrávi to všetky krásne chvíle v živote,“ dodala Truus. Aj Freddie raz povedala o svojich vtedajších pocitoch: „Vystrelila som a videla ich padnúť. A čo je vo vás v tom okamihu? Chcete tým ľuďom pomôcť vstať.“

Obe sestry sa po vojne snažili prekonať traumu umením a vychovávaním detí. Ich kamarátka Hannie Schaft túto šancu nedostala. Nacisti ju chytili a popravili pár týždňov pred kapituláciou.