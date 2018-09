Diane sa po 15 rokoch vrátila nočná mora: Po leukémii si vypočula zdrvujúcu správu

Musí sa pasovať s ťažkým osudom. Diana Kollárová (19) zo Širokého (okr. Prešov) bojovala ešte ako malé dievčatko so zákernou chorobou.

Boj s leukémiou našťastie zvládla a podarilo sa jej plne začleniť do života. Dokonca patrí k najtalentovanejším študentom v regióne a ocenili ju cenou vojvodu z Edinburghu. Teraz sa však po 15 rokoch od nej šťastie znova odvrátilo a Diane diagnostikovali nádor na mozgu. Napriek obrovskému trápeniu sa snaží rozdávať radosť iným.

Mladú sympatickú východniarku začala leukémia trápiť, keď mala dva roky. „Pamätám si viaceré momenty prežité na onkológii v košickej nemocnici. Tie bolestivé, ale aj veselšie, ako sme s kamarátkami vyvádzali huncútstva, lebo sme tam boli najstaršie,” vraví statočná Diana (19), podľa ktorej sa však človeku viac vryjú do pamäti tie ťažšie momenty. „Na všetko si nespomínam, ale aj z toho, čo mi rozprávali kamaráti alebo sestričky, ktoré na mňa doteraz nezabudli, mala som aj zlé dni. Hlavne vtedy, keď som dostala veľkú dávku liekov. Ale väčšinou som to brala tak, že všetko bude v poriadku a onedlho pôjdem domov. Bola som tam vždy dva-tri mesiace, išla som na pár dní domov a potom znova späť. Trvalo to 2,5 roka,” prezrádza.

Významné ocenenie

Mladej dievčine však nikdy nechýbalo odhodlanie a životný optimizmus, preto sa rozhodla, že zabojuje o cenu vojvodu z Edinburghu. Rozhodla sa rozdávať radosť tam, kde je to najviac potrebné - malým hrdinom, ktorí zápasia s rovnakou zákernou chorobou. „V rámci výziev som sa rozhodla pomáhať malým onkologickým pacientom v Košiciach ako animátorka, lebo si spomínam, aké to bolo pekné, keď za nami chodili návštevy, aby nás rozptýlili. Písala som tiež články a tancovala latinskoamerické tance,” prezradila maturantka z Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Cenu sa jej podarilo získať a teraz je maturantka.

V škole to nadanej dievčine ide dobre a rada by študovala ďalej. Jej snom je stať sa žurnalistkou alebo herečkou. Medzitým sa však musí popasovať ešte s jednou ťažkou výzvou. „Lekári mi teraz našli nádor na mozgu. Ešte sa nevie, či je zhubný, alebo nezhubný. Podľa toho sa stanoví liečba. Ja však verím, že sa z toho určite dostanem,” uzavrela mladá študentka, ktorej bude pri náročnom boji pomáhať aj jej šťastná veselá povaha.