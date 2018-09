Saganov drsný odkaz manželke: Toto muselo Katku bodnúť do srdca!

Už to má za sebou! Peter Sagan prekvapil mnohých fanúšikov cyklistiky, keď oznámil svoj štart na tohtoročných pretekoch Vuelta a España.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Viacerí priaznivci si mysleli, že slovenský Tourminátor preteky ani nedokončí a v polovici odstúpi. Nič také sa však nestalo! Sagan napriek trápeniu bitku v Španielsku dobojoval so cťou dokonca.

Sagana ešte stále trápia nedoliečené zranenia po drsnom páde na Tour de France, preto jeho výkony na Vuelte neboli optimálne. Teraz je už však jasné, prečo pred MS odkrútil celé španielske preteky až do konca. V zaujímavom rozhovore pre miestny denník El Pais všetko vysvetlil.

„Chcel som Vueltu dokončiť hlavne kvôli sebe. Je koniec sezóny a mám pred sebou ešte majstrovstvá sveta. Radšej som dokončil tieto preteky a trénoval v Španielsku, ako keby som sa mal vrátiť domov do Monaka. Čo by som tam robil? Nič!,“ povedal rodák zo Žiliny.

Bez víťazstva po vyše troch rokoch

Sagan si na Vuelte, záverečných pretekoch Grand Tour, pripísal šesť pódiových umiestnení (4x druhé a 2x tretie miesto) a dovedna 119 bodov v súťaži o zelený dres. Trojnásobný majster sveta tak zostal bez etapového víťazstva na prestížnych podujatiach Grand Tour po vyše troch rokoch. Predtým naposledy vyšiel naprázdno v júli 2015 na Tour de France.

„Dosiahli sme na Vuelte menej, ako sme dúfali. Boli sme však blízko k našim zamýšľaným cieľom, najmä k etapovému víťazstvu. V konečnom dôsledku sme ich nesplnili, preto sa nemôžeme radovať,“ nešetril kritikou šéf BORY Ralph Denk.

Cyklistika? Nuda!

Sagan sa navyše v spomínanom rozhovore neštítil ani kritiky športu, vďaka ktorému zarába obrovské peniaze. „Pre mňa je cyklistika nudný šport! Nerozumiem, ako to môže niekoho baviť. Pozerať sa na 200 km etapu v televízii musí byť poriadna nuda. Až do posledných 20 km sa nič nedeje, ja by som pri tej telke určite zaspal. Zobudil by som sa potom až 10 km pred cieľom, pretože až vtedy sa o všetkom rozhoduje,“ uviedol bez okolkov Sagan.