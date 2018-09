Bývalý hráč Slovana trénuje s Jágrom: Bude hrať spolu s českou legendou v jednom tíme?

Hoci sezóna 2018/2019 už odštartovala vo väčšine popredných európskych súťaží, niekdajší hokejista HC Slovan Bratislava Radek Smoleňák (31) je stále bez klubu.

Po pôsobení v tíme "belasých" odohral záver uplynulého ročníka vo vlasti za Hradec Králové. Aktuálne čaká na vhodnú ponuku.

"Situácia je taká, že stále iba trénujem, ´makám´ a pripravujem sa naplno, aby som bol pripravený ihneď naskočiť do zápasového kolotoča. Verím, že si čoskoro nájdem tím, ktorý o mňa bude mať záujem," povedal pre isport.cz 31-ročný útočník.

Priznal, že mal rôzne ponuky, ale žiadna ho neoslovila. "Minulú sezónu som odohral v zahraničí a rád by som to skúsil znovu. Nebránim sa ničomu. Chcem hrať tam, kde ma budú chcieť tréner a manažér a nebudú ma chcieť vymeniť. Páčilo sa mi v Hradci, kde som sa cítil super a bavilo ma to tam. Ak by prišla podobná ponuka, bol by som rád. Niekoľko tímov ma už kontaktovalo. Hovoril som s rôznymi európskymi klubmi, ale na správnu šancu stále čakám," zhodnotil Smoleňák.

Rodák z Prahy trénuje s hokejistami druholigového Kladna. "Som veľmi vďačný, že mi Jarda Jágr a ostatní ľudia z Kladna vyšli v ústrety a utvorili mi adekvátne podmienky na trénovanie. Myslím si však, že nie je úplne aktuálne, aby som za nich odohral aj zápas už v tomto ročníku. Som si istý, že môj čas v Kladne ešte príde a bude to čoskoro," uzavrel krídelník so skúsenosťami z NHL, kde hral za Tampu Bay a Chicago.