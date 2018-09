Casillas na prahu rekordnej sezóny v Lige majstrov: TOTO sa nepodarilo nikomu pred ním

Jedenásť futbalistov má na konte minimálne 15 súťažných ročníkov v Lige majstrov. Ale len jeden z nich stojí na prahu rekordnej dvadsiatej sezóny v najprestížnejšej klubovej súťaži v Európe.

Španiel Iker Casillas v službách FC Porto naplní toto proroctvo, ak sa v utorok postaví do bránky svojho tímu na trávniku Schalke 04 v Gelsenkirchene. Bude to jeho 168. zápas v milionárskej súťaži a predstihne tým Walesana Ryana Giggsa, ktorý strávil 19 sezón v LM ako súčasť tímu Manchester United.

Tridsaťsedemročný Casilla zažil premiéru v Lige majstrov v sezóne 1999/2000 ako 17-ročný v drese Realu Madrid. Vo farbách španielskeho kráľovského veľkoklubu získal tri "ušaté" trofeje v rokoch 2000, 2002 a 2014. Od roku 2015 je súčasťou zostavy portugalského tímu FC Porto. Casillas si vybudoval vysoké renomé aj v španielskej reprezentácii, s ktorou dobyl titul majstra sveta (2010) aj dva tituly majstra Európy (2008, 2012).

"Teším sa veľmi na novú sezónu Ligy majstrov aj na to, že som znova v Nemecku. Vždy je výnimočné postaviť sa do bránky v tejto najväčšej futbalovej klubovej súťaži. Samozrejme, pocity musia ísť bokom, zo všetkého najdôležitejší bude zisk troch bodov," uviedol Iker Casillas pre nemecké médiá. "Čo si myslím o Casillasovi? Je to veľký vzor pre mnoho ľudí vrátane mňa," uviedol brankár Schalke 04 Ralf Fährmann.

Casillas je brankársky fenomén, ale aj skvelý človek podľa viacerých uznávaných osobností zo sveta futbalu. "Iker neraz ukázal, že je výborný brankár a kapitán, ale jeho správanie je na úrovni aj mimo ihriska. Je to fenomén doby," skonštatoval bývalý tréner španielskej reprezentácie Luis Aragonés. "Bol jedeným z mojich idolov. Neskôr sme stáli proti sebe a musím uznať, že má výborné reflexy," pridal postreh brankár belgickej reprezentácie Thibaut Courtois.

"Najťažšie pre brankára je dlhodobo si udržať vysokú úroveň kvality. To on zvládol a vyhral takmer všetko, čo sa vo futbale dá," pochválila svojho súpera talianska brankárska legenda Gianluigi Buffon.

Okrem Casillasa budú mať už v utorok alebo stredu možnosť vylepšiť svoj dvojciferný počet sezón v Lige majstrov aj ďalšie veľké persóny svetového futbalu. Minimálne sú to Holanďan Arjen Robben (dosiaľ 16 sezón v LM), Portugalčan Cristiano Ronaldo (15), Argentínčan Lionel Messi (14), Talian Gianluigi Buffon (14) a ďalší Portugalčan Pepe.

Futbalisti s najväčším počtom sezón v Lige majstrov (pred začiatkom ročníka 2018/2019, zdroj: UEFA):

*19 Iker Casillas (Šp./ Real Madrid, FC Porto) 1999/2000 - 2017/2018

19 Ryan Giggs (Wal./ Manchester United) 1994/1995 - 2013/2014 okrem 1995/1996

17 Paul Scholes (Angl./ Manchester United) 1998/99 - 2012/13, okrem 2011/2012

16 Xavi Hernández (Šp./ FCBarcelona) 1998/1999 - 2014/2015, okrem 2003/2004

*16 Arjen Robben (Hol./ PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern Mníchov) 2002/2003 - 2017/2018

15 Zlatan Ibrahimović (Švéd./ Ajax Amstedam, Juventus Turín, Inter Miáno, FC Barcelona, AC Miláno, Paríž Saint Germain, Manchester United) 2002/2003 - 2017/2018, okrem 2016/2017

15 Raúl González (Šp./ Real Madrid, Schalke 04) 1995/1996 - 2010/2011

15 Gary Neville (Angl./ Manchester United) 1994/1995 - 2009/2010, okrem 1995/1996

*15 Cristiano Ronaldo (Portug./ Manchester United, Real Madrid) 2003/2004 - 2017/2018

15 Ashley Cole (Angl./ Arsenal, Chelsea, AS Rím) 2000/2001 - 2014/2015

15 Andrés Iniesta (FC Barcelona) 2002/2003 - 2017/2018, okrem 2003/2004

*hráči označení hviezdičkou majú reálne šancu zasiahnuť do nadchádzajúcej sezóny 2018/2019