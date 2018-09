Zdravotné poisťovne posielajú poistencom späť doplatky za lieky a pomôcky: Ako sa k nim dostanú?

Zdravotné poisťovne opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky a za zdravotné pomôcky a dietetické potraviny.

Vyše 248 000 ľuďom posielajú za druhý kvartál tohto roka naspäť viac ako 5,2 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

Všeobecná zdravotná poisťovňa vracia doplatky za lieky 184 531 poistencom v sume 3,81 milióna eur, priblížila jej hovorkyňa Viktória Vasilenková. Najvyššia suma je po zaokrúhlení 443 eur.

"Približne 64 percent z celkovej sumy doplatkov (2,43 milióna eur) VšZP rozdelí medzi poberateľov invalidných dôchodkov, držiteľov preukazu ZŤP a invalidných poistencov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Vyše 900 000 eur pôjde na účty poberateľov starobných, výsluhových a predčasných starobných dôchodkov a osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na dôchodok," povedala Vasilenková.

Dôvera pošle naspäť peniaze za lieky 52 000 poistencom, ide o 1,2 milióna eur. Najvyššia vrátená suma je 686 eur zdravotne postihnutej žene, priblížil jej PR špecialista Matej Štepianský. "Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 12 811 dôchodcov, 30 924 držiteľov preukazu ZŤP, 8159 detí do šesť rokov veku a 242 detí do šesť rokov veku so zdravotným postihnutím. Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime 254 000 eur dôchodcom, 582 000 eur držiteľom preukazu ZŤP, 323 000 eur deťom do 6 rokov veku a 4000 eur deťom do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím," doplnil.

Union zdravotná poisťovňa vracia doplatky 12 204 poistencom, ktorým vyplatí 264 926,37 eura. Najvyššia vrátená suma za tento kvartál je po zaokrúhlení 702 eur, doplnil hovorca poisťovne Matej Neumann. "Doplatky za lieky sú uhradené vždy do 90 kalendárnych dní od ukončenia daného kvartálu, v tomto prípade to znamená do 30. septembra 2018," doplnil.

Viacerým dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým vracajú poisťovne peniaze za lieky od roku 2011. Každý kvartál im pošlú naspäť doplatky, ktoré presiahnu ochranný limit. Ten je u starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP 25 eur. U detí je limit vo výške osem eur, nulový je u zdravotne ťažko postihnutých detí.

Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Treba pamätať na to, že do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pokiaľ suma nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli. Od januára sa ochranný limit týka nielen liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Limit sa zároveň rozšíri aj na poberateľov predčasného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok.