Návrh zákona z dielne Sme rodina: Chcú zvýšiť daň pre oligopoly či výrobcov energie

Opozičné hnutie Sme rodina navrhuje zaviesť rovnú daň vo výške 18 % pre podnikateľov, 33 % daň pre oligopoly a 50 % daň pre výrobcov v oblasti energetiky a prevádzkovateľov mýta v Slovenskej republike.

Návrhom zákona sa zaoberal parlament v utorok na úvod šiesteho rokovacieho dňa 34. schôdze. "Návrhom zákona sa zavedie spravodlivé prenesenie bremena konsolidácie verejných prostriedkov z bežných spotrebiteľov na vysokoziskové subjekty podnikajúce v regulovanom podnikateľskom prostredí," skonštatoval poslanec hnutia Peter Pčolinský.

Návrhom zákona sa má zakázať týmto regulovaným subjektom zvyšovať regulované ceny z dôvodu zvýšenia dane z príjmu, takže nebude mať negatívny vplyv na bežných ľudí v podobe zvýšenia cien, napríklad za energie. "To, čo navrhujeme my, je zdanenie podnikov a odvetví, ktoré dnes nemajú konkurenciu na trhu a majú obrovské zisky," vysvetlil Pčolinský. Napríklad banky podľa neho produkujú každý rok zisky v stovkách miliónov eur. "Prečo by sme ich väčšou mierou nemohli zdaniť? Nemali by sme sa nechať zastrašiť veľkými spoločnosťami, ktoré majú na Slovensku monopol alebo oligopol, lebo tam je tých peňazí dosť a my ich potrebujeme," skonštatoval Pčolinský. Malí podnikatelia sa podľa neho pravidelne sťažujú, že zdanenie je na Slovensku vysoké. "Prečo im neznížiť dane a vytvoriť na nich tlak na zvyšovanie miezd? Zoberme peniaze tam, kde sú a dajme ich tam, kde ich potrebujeme," uvažuje Pčolinský.

Dopoludnia o 11. hodine plénum hlasovať o prerokovaných zákonoch nebude, stane sa tak až o 17. hodine popoludní. V závere aktuálnej schôdze by sa mali poslanci ešte zaoberať návrhom zákona o politických stranách, ktorá má zaviesť limity na počet členov politických strán, či návrhom na ústavné zastropovanie dôchodkového veku.