Paul McCartney po 36 rokoch na vrchole: Týmto albumom opäť dobyl americký rebríček Billboard 200

Britský rockový spevák Paul McCartney dosiahol so svojím novým albumom prvú priečku amerického rebríčka Billboard 200 po prvý raz za uplynulých 36 rokov.

Z platne "Egypt Station" sa od jej vydania 7. septembra predalo v USA 153 000 kópií.

Zánovný štúdiový album obsahujúci v základnej verzii 16 skladieb zosadil z vrcholu tohto všežánrového rebríčka album "Kamikaze" od amerického rapera Eminema, informovala v pondelok spravodajská stanica Sky News. Celkovo ide o McCartneyho 18. sólový štúdiový album populárnej hudby.

Sir Paul reagoval na tento úspech tvítom: "Ďakujem všetkým svojim fantastickým fanúšikom a celému tímu, ktorý stojí za touto nahrávkou, za to, že sa stala číslom jeden." McCartney (76) dnes zároveň začína v kanadskom meste Québec svetové turné Freshen Up, ktoré potrvá do júna 2019.

Naposledy sa na vrchol daného rebríčka dostal v roku 1982 jeho album "Tug of War". Ide o najdlhšiu prestávku medzi dvoma prvými miestami žijúceho interpreta v dejinách Billboardu 200. McCartneyho druhá skupina The Beatles mala v tomto rebríčku na prvom mieste rekordných 19 albumov.