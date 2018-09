Klopp pred megašlágrom futbalovej Ligy majstrov: Nepôjdeme po Neymarovi

Pozornosť futbalových fanúšikov sa bude v rámci utorňajšieho programu Ligy majstrov zameriavať predovšetkým na duel medzi anglickým klubom FC Liverpool a francúzskym Parížom St. Germain.

Domáci sa budú snažiť pred vlastnými fanúšikmi zastaviť Brazílčana Neymara, ktorého tréner "The Reds" Jürgen Klopp na predzápasovej tlačovej konferencii pochválil a nekritizoval ho za časté teatrálne pády.

"Nemyslím si, že je osobou, ktorá by chcela neustále filmovať, pretože potom by ste nemohli predvádzať hru, akú produkuje on," povedal o Neymarovi 51-ročný nemecký kouč. "Videl som ho v niekoľkých dueloch na majstrovstvách sveta a viem, že ľudia veľa hovorili o jeho pádoch v situáciách, kedy padať nemusel. Je to však úplne normálna reakcia hráčov, ktorí sa snažia chrániť, a ja to tomu dobre rozumiem. Ak súper dostane žltú kartu, je bližšie k červenej a ja sa na to pozerám z tohto uhla. Myslím si, že je šikovný, ak sa takto bráni," pokračoval Klopp.

Liverpool privíta PSG v utorok o 21:00 h v rámci prvého duelu C-skupiny Ligy majstrov, v ktorej okrem týchto dvoch tímov figurujú ešte taliansky Neapol a srbská Crvena Zvezda Belehrad. Pre anglický tím bude úvodné vystúpenie na domácej pôde veľmi dôležité a musí si dať pozor práve na kreatívneho Brazílčana. "Nepôjdeme po ňom. Budeme hrať futbal a chceme získať loptu. Budeme sa snažiť zabrániť tomu, aby dostal prihrávku alebo vyhrával súboje. Nie som však na 100 percent presvedčený, či dokážeme eliminovať jeho kvality. Je to fantastický futbalista," dodal rodák zo Stuttgartu.