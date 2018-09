Gabriela Drobová ohlásila kandidatúru za prezidentku: Tvrdá reakcia exmanžela aj kolegov

Poriadne rozvírila politickú scénu. Šéfka módnej televízie Gabriela Drobová (44) je dlhoročná tvár slovenského šoubiznisu.

Zúčastňuje sa na spoločenských udalostiach, často sa prezentuje luxusom a kamaráti sa s mnohými známymi celebritami. Nikto nečakal, že z ničoho nič ohlási svoj záujem pobiť sa v budúcoročných voľbách o miesto v Prezidentskom paláci. Po ohlásení na sociálnej sieti sa však stiahla a zatiaľ nevysvetlila, či ide skutočne o snahu získať prestížnu funkciu, alebo len o nejaký typ experimentu. Nový Čas zisťoval, aké má vôbec šance.

Šokovala celé Slovensko. Šťastie v politike sa rozhodla vyskúšať aj bývalá markizáčka a dnes šéfka módnej televízie Gabriela Drobová. Rozhodnutie kandidovať za hlavu štátu prezentovala na sociálnej sieti nepodareným videom s posunutým zvukom a obrazom. Podľa jej slov ide s kožou na trh a už ju nebaví len kritizovať s kamarátmi, čo sa deje vo verejnej sfére. „Myšlienka bola príliš intenzívna, aby som ju ignorovala. Mám 44 rokov. Vzdelanie, skúsenosti a hlavne energiu, aby som sa pustila do najväčšieho poslania v mojom živote...“ napísala v statuse. Jej slová a video, ktoré zverejnila, mali okamžite desaťtisíce pozretí a množstvo komentárov, z ktorých mnohé príliš lichotivé neboli.

Na šokujúce rozhodnutie sme sa jej chceli priamo opýtať, no na telefonáty do uzávierky nereagovala. Otázne tak zostáva, či ide o skutočný záujem uchádzať sa o najvyššiu ústavnú funkciu v štáte, alebo o akýsi sociálny experiment. Objavujú sa aj reči, že ide o šialenú stávku. Podľa našich informácií z jej okolia skutočne chce zabojovať o miesto v Prezidentskom paláci.

Veľkú šancu nemá

V minulosti sa o post hlavy štátu neúspešne uchádzali viaceré ženy, medzi inými aj Magda Vášáryová či Iveta Radičová. Podľa odborníkov jej síce môže pomôcť, že je známa tvár, oproti niektorým kandidátom, má však značný hendikep. „Nevýhodou oproti pani Čaputovej či Mistríkovi je aj to, že nemá za sebou potrebné odborné pozadie, resp. aktivity, ktoré by ju na tento post predurčovali. Pár mesiacov, čo zostávajú, je už málo času, aby hendikep dohnala,“ tvrdí marketingový odborník Róbert Slovák.

Experti sú z jej ohlásenia viac-menej v rozpakoch a nikto netuší, čím chce presvedčiť Slovákov. „Ťažko sa je k niečomu vyjadriť, keďže nepredstavila ani užší tím alebo tézy. Šance na úspech podľa mňa nie sú vysoké,“ vysvetlil sociológ Michal Vašečka. Odborníčka na reklamu Simona Bubánová zase tvrdí, že Gabika je jedna z najšikovnejších manažériek v šoubiznise. „V dnešnej dobe majú celebrity dvere do politiky otvorené. Ľudia im dôverujú, už len preto, že ich poznajú,“ dodala Bubánová. Drobová však teraz musí vyzbierať 15 000 podpisov od ľudí alebo presvedčiť 15 poslancov, aby vôbec mohla kandidovať.

Kto je Gabriela Drobová (44)

vyštudovala sociológiu na Trnavskej univerzite

začínala ako dramaturgička v FM Rádiu

pracovala aj ako rozhlasová, aj televízna moderátorka

bola pri zakladaní Markízy v roku 1995

pôsobila ako šéfdramaturgička najsledovanejšej televízie 15 rokov

v posledných rokoch sa venuje šéfovaniu módnej televízie

Môj hlas nedostane

Juraj Droba. Zdroj: anc

Juraj Droba, exmanžel Gabiky Drobovej

Gabriela vždy vedela prekvapiť. Od začiatku podporujem Roberta Mistríka, o ktorom si myslím, že by bol najlepším prezidentom pre Slovensko. Gabriela by však určite bola lepšou voľbou ako Kotleba, Harabin alebo Chmelár. Nikomu neupieram právo uchádzať sa o verejnú funkciu prostredníctvom volieb.

Prekvapila ma

Václav Mika Zdroj: Andrea Jacenková

Václav Mika, bývalý nadriadený Gabriely Drobovej

Gabika Drobová ma svojím zámerom prekvapila asi ako každého. Poznáme sa dlhé roky a naše pracovné cesty sa rozišli, keď som išiel do RTVS. Keď sa opäť stretneme, určite sa jej spýtam na jej motiváciu, ale aj program.

Ona nie je ten typ celebrity

Marián Leško Zdroj: anc

Marián Leško, politický komentátor

Doba pokročila a sociálne siete sú súčasťou života, takže z tohto pohľadu nepovažujem ohlásenie jej kandidatúry za niečo neštandardné. Nemyslím si ani, že by išlo o žart, je to vážny pokus. Jej šance sú minimálne. Americký príklad síce ukazuje, že celebrity majú veľkú šancu presadiť sa, ale ona nie je ten typ celebrity. Je síce známa vo svojom okruhu, ale nie je známa pre väčšinu obyvateľov Slovenska. Na kampaň zostáva už len pár mesiacov, takže to už nedokáže zmeniť.

Ohlásení kandidáti

Robert Mistrík (51), nezávislý s podporou SaS, Spolu, vedec

Zuzana Čaputová (44), Progresívne Slovensko, advokátka

Štefan Harabin (61), nezávislý, sudca

Marián Kotleba (41), ĽS NS, predseda strany

Béla Bugár (59), Most-Híd, predseda strany

Milan Krajniak (45), Sme rodina, podpredseda strany

František Mikloško (71), nezávislý, expolitik

Oskar Fegyveres, nezávislý, exsiskár

Bohumila Tauchmannová (59), nezávislá, podnikateľka

Róbert Švec, SHO, predseda strany

Radovan Znášik, nezávislý, programový manažér

Juraj Zábojník (56), nezávislý, bezpečnostný analytik

Eduard chmelár (47), nezávislý, vysokoškolský učiteľ