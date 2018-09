Minúty hrôzy na futbalovom trávniku: Najprv hororový pád, potom nefunkčná sanitka, ktorú museli roztláčať hráči

V zápase brazílskej futbalovej ligy medzi Vasco da Gama a Flamengom (1:1) hráči roztláčali sanitku, ktorá viezla zraneného Bruna Silvu do nemocnice.

Šlo o život. Futbalista domáceho tímu Bruno Silva po nešťastnom strete so spoluhráčom nekontrolovateľne spadol a nehybne ostal ležať na zemi. Jeho zdravotný stav bol až natoľko vážny, že ho museli previesť do nemocnice. Avšak prítomná sanitka nevedela naštartovať a tým pádom nebola schopná odísť z ihriska. Rozbehnúť ju museli až siedmi hráči oboch tímov, ktorí si za to zaslúžili obrovské ovácie publika.

Vasco nakoniec muselo dohrať duel iba s 10-timi hráčmi, keďže tím využil všetky striedania ešte pred zranením Silvu.