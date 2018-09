Jakubko († 2) zomrel kvôli zápche v rukách matky: Výsledok vyšetrovania zúfalú Dagmar položil na kolená

Celých deväť mesiacov čakala na verdikt z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v nádeji (ÚDZS), že smrť jej milovaného Jakubka († 2) bude potrestaná.

Šetrenie v tejto veci je už na úrade skončené. Napriek tomu, že zúfalá mamička Dagmar (25) ešte nedrží v ruke papiere, kde je všetko čierne na bielom, už teraz vie, ako to dopadlo. Výsledok vyšetrovania ÚZDS zúfalú ženu položil na kolená.

Jakubko († 2) bol úplne zdravý a hravý chlapček. V novembri minulého roka sa však nevedel pár dní vyprázdniť a tak lekárka poslala s chlapčekom mamu do nemocnice do Dolného Kubína. „Bolo to to najhoršie, čo som v živote zažila. Kubko sa nemohol vykakať a zdravotný personál namiesto toho, aby sa o neho staral, tak mi nadával, že som nezodpovedná. Dali do neho šesť klystírov a Jakubka mi otrávili,“ hovorí nešťastná Dagmar (25), ktorá momentálne zažíva už druhý pád na samé dno. „Jakubko mi zomrel v náručí. Nikoho tam nezaujímalo, že už zvracia krv a stolicu, keby sa rozhýbali, tak dnes tu mohol byť so mnou,“ plače Dagmar.

Podľa pitevnej správy mal malý anjelik plné črevo stolice. „Bola to celková sepsa, čiže bol otrávený,“ opisuje mama, ktorá v tom čase podala aj podnet na Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Šokujúce výsledy z Úradu po 9 mesiacoch Dagmar vyrazili dych. „Ešte nemám papiere v ruke, no už som podala sťažnosť. Dolnokubínska nemocnica má už v ruke výsledky, kde oni nepochybili. A ja sa pýtam, je normálne, že dieťaťu dajú šesť klystírov? Veď to by zabilo aj dospelého človeka,“ hnevá sa mama, no je odhodlaná ísť ďalej. „Dáme vypracovať znalecké posudky a počkáme si na výsledky. Následne budeme riešiť situáciu ďalej,“ dodáva.

"V prvom rade DONsP Dolný Kubín vyjadruje úprimnú ľútosť nad smrťou maloletého Jakuba P. Dolnooravská nemocnica však má za to, že pri ošetrovaní maloletého Jakuba splnila všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona a zdravotná starostlivosť dieťaťu bola poskytnutá v najvyššej odbornej miere, čo okrem iného v konaní potvrdil aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Závere Protokolu o výkone dohľadu jednoznačne konštatoval,že zdravotná starostlivosť bola maloletému Jakubovi bola poskytnutá správne. Súčasne úrad konštatoval, že neboli pri výkone dohľadu zistené akékoľvek nedostatky v poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Informácie, ktoré medializuje matka maloletého sa nezakladajú na pravdivých skutočnostiach a mylne informujú a zavádzajú verejnosť v pohľade na úroveň zdravotnej starostlivosti v DONsP Dolný Kubín v súvislosti s úmrtím maloletého dieťaťa. DONsP touto cestou žiada verejnosť, aby bolo rešpektované právo zamestnancov DONsP na ochranu pred neprimeranými zásahmi do ich súkromia a pred útokmi na ich odbornosť. Súčasne DONsP zvažuje podniknúť právne kroky na ochranu dobrého mena a povesti zamestnancov DONsP Dolný Kubín." informoval advokát Michal MIškovič, ktorý zastupuje nemocnicu.