Zdrvení rodičia Ninky († 6), ktorá zomrela v nemocnici, čakajú na spravodlivosť 5 rokov: Nečakaný zvrat

Radosť cez slzy. Rodičia Danka (44) a Ľubomír (48) Chuchelovci už nikdy nebudú cítiť skutočné potešenie zo života.

Pred piatimi rokmi im umrela ich milovaná dcérka Ninka († 6) v trenčianskej nemocnici. Príčína, kvôli ktorej prišla malá prváčka o život, znie neuveriteľne – zomrela na následky dehydratácie. Päť rokov rodičia nemôžu spávať, päť rokov dúfajú, že prejde pichľavá bolesť srdca. Na spravodlivosť už prestali veriť, keď sa stal zvrat, ktorý prišiel v čase takmer presne na deň na výročie smrti dievčatka.

Otrasný prípad sa stal pred 5 rokmi, kedy Ninku hospitalizovali v nemocnici v Trenčíne s črevnou virózou a domov sa už živá nevrátila. „Urobili niekoľko osudových chýb, aj keď sme ich prosili, aby jej dali viac infúzií, alebo aby jej dali antibiotiká. Ninka nebola vôbec monitorovaná, neskoro jej podali antibiotiká a bola dehydratovaná. Vždy, keď vidíme, ako rastú jej spolužiačky, láme nás to, sme na dne. Predstavujeme si, ako by vyzerala teraz, ako by sa smiala,“ utiera si slzy otec. Spolu s manželkou Dankou (44) chodia za milovaným dievčatkom pravidelne na cintorín.hovorí zlomene Danka. Päťročný kolotoč sťažností, odovolaní a pojednávaní sa zrejme čoskoro bude chýliť ku koncu.Takmer presne na 5. výročie úmrtia Ninky totiž prichádza k nečakanému zvratu. „Prednosta detskej kliniky Pavol Šimurka sa pred mikrofónom priznal, že urobili chybu a že Ninka mala dostať viac infúzií. Podľa znaleckého posudku, ktorý máme, by prežila s istotou minimálne 80 percent, ak by jej zabezpečili starostlivosť, akú mali,“ hovorí otec Ľubomír.Informácie sa nezakladajú na pravde a odborne nedávajú zmysel,“ povedala pre Nový Čas asistentka riaditeľa trenčianskej nemocnice Martina Holecová.

Prípad Ninky prevzala Generálna prokuratúra, ktorá sa celou vecou začala zaoberať. „Prokurátor Generálnej prokuratúry si vyžiadal spisový materiál od podriadenej prokuratúry a po jeho doručení vec preskúma a rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Rodičia sa obracajú na políciu s trestným oznámením na neznámeho páchateľa.