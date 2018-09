Chaos okolo ceny za čipovanie psa? Žiadnych 10 eur: Zo sumy na Zuzkinom bločku od veterinára sa vám zatočí hlava!

Za čipovanie psa mali majitelia platiť maximálne 10 €. Všetko je však inak a reálne musia siahnuť oveľa hlbšie do vrecka.

Presvedčila sa o tom aj Zuzka a za svoje psíky musela uhradiť oveľa vyššiu položku. Prečo účtujú psičkárom vyššie sumy, ako boli prezentované pri schvaľovaní?

Čitateľka Zuzka sa vybrala so svojimi dvomi psíkmi k veterinárovi. Vedela, že za čipovanie by mali pýtať maximálne 10 €. Aspoň tak sa to prezentovalo. Spolu s manželom zostali pri platení zarazení. „Za jedného psíka sme zaplatili 19 €,“ vraví Zuzka. Čiže za dvoch spolu 38 €. Samozrejme, že sumu zaplatili, psíky sú pre nich členovia rodiny. Zuzka neviní veterinárov. „Majú asi väčšie výdavky na čipovanie ako 10 €,“ myslí si. Za chybu viní vládu, ktorá by im mala náklady preplácať, nie pýtať peniaze od majiteľov zvierat.

Vlastník psa je povinný dať si zviera nezameniteľne označiť a označenie má právo vykonať iba veterinárny lekár. „Za úkon má právo požadovať najviac 10 €. Zákon aj hovorí, že majiteľ alebo vlastník zvieraťa je povinný dať zviera zaregistrovať do centrálneho registra na vlastné náklady,“ vysvetlila prezidentka Komory veterinárnych lekárov SR Silvia Štefáková. Podľa nej má veterinárny lekár náklady aj na gázy, dezinfekciu, softvér či čítačku čipov. Niektoré čipy stoja aj vyše 10 eur. Štátna veterinárna správa chce o tom aké poplatky vyberať ešte rokovať so všetkými zúčastnenými stranami.

Povinné čipovanie