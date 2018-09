Nový Čas odvážil aktovky prvákov, z toho čísla sa zhrozíte: Čo by nemali mať deti v školskej taške?

Prváčikovia to nemajú vôbec jednoduché. Hoci chodia do školy len pár dní, na svojich chrbtoch už vláčia poriadny náklad - aktovky plné zošitov, učebníc a rôznych pomôcok.

Koľko kilogramov denne musí ich chrbtica zvládnuť? Nový Čas odvážil aktovku prváčky Lucky a prváka Maroška (7). Čo si o výsledkoch myslia odborníci?

Začal sa nový školský rok a k škole neodmysliteľne patria aktovky a batohy. Mnohokrát už na prvý pohľad vidieť, či sa dieťa so svojou školskou taškou pri nosení natrápi, alebo s ňou nemá žiadny problém. Nový Čas odvážil každodenný náklad prváčky Lucky (6) zo Základnej školy Vajanského v Lučenci. Útle dievčatko, ktoré má len 26 kilogramov, nosí na chrbátiku takmer 5-kilogramovú tašku. „Mali sme štyri hodiny, takže v aktovke mám zošity, knižky, peračník, desiatu, fľašku s vodou, mikinu a vrecúško s úborom,“ povedala malá školáčka. Jej mamička Miroslava prezradila, že prázdna aktovka má 680 gramov.

Podľa triednej učiteľky Stanislavy Líškovej má Lucka v školskej taške všetky potrebné veci na vyučovanie. „Žiaci potrebovali šlabikár, knihu matematiky, Moje prvé čiary a mali aj telocvik. Samozrejme, v taške nechýba desiata či peračník,“ ozrejmila učiteľka s tým, že knižky, z ktorých nemajú domácu úlohu, alebo si ju napísali v družine, si deti môžu nechať v triede.

Lepšie je na tom Maroško (7) zo Základnej školy Dudova v Bratislave. Jeho taška s knihami vážila 2,6 kg.

5 kg

Priťažká taška môže spôsobiť:

hrbenie

predsúvanie hlavy

svalovú nerovnováhu

bolesti hlavy

skoliózu

bolesti a deformácie chrbta

abnormálne držanie tela

Záleží aj na správnom nosení

2,6 kg

Prázdna aktovka pre žiakov I. stupňa základných škôl nemá mať podľa ortopéda viac ako 1,2 kilogramu. Žiaci II. stupňa už unesú viac, no ich taška by nemala presahovať 1,4 kg. „Plná aktovka by nemala vážiť viac ako 2,5 až 3 kilogramy. Náklad, ktorý nosia žiaci do školy, by mal byť maximálne 1/8 ich váhy,“ informoval Pavel Legiň, primár detskej ortopédie z Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Aktovka má mať dostatočne spevnenú zadnú časť, ktorá prilieha k chrbtici. Dôležité je, aby dieťa nosilo tašku na obidvoch pleciach a malo správne prispôsobenú dĺžku popruhov.

Čo deti nemali nosiť

„Zdá sa mi, že už tie tašky sú veľké, neviem, či až také potrebujú. Knihy, ktoré nepotrebujú na domácu úlohu, by si mali nechávať v škole. Takisto vrecúško na výtvarnú a telesnú. Pitný režim by mali mať zabezpečený v škole, to je hneď o pol kila menej,“ myslí si Martina Zachvejová Maslenová, ortopedička z Polikliniky Mýtna.