Veľká rekonštrukcia po 80 rokoch: Obľúbené miesto na Skalnatom plese sa zmenilo na stavenisko

Bude to riadna makačka! Budova lanovky na Skalnatom plese má už osemdesiat rokov a v týchto dňoch prechádza veľkou rekonštrukciou.

Vtedy ju postavili za dva roky a za 2,5 milióna korún. No aj dnešní robotníci majú čo robiť, aby sa vyrovnali s vrtochmi tatranského počasia a stihli to do začiatku zimy. Stáť to však bude oveľa viac.

Budovy lanovky z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso navrhol svetovo uznávaný slovenský architekt Dušan Jurkovič († 79), a dnes sú to národné technické pamiatky. Zub času sa na nich poriadne podpísal, hoci zvonka to nebolo až tak vidieť. „Technológiu vtedy vyvinuli v českej firme Wiesner. Budova na Skalnatom plese (1 754 m n. m.) je na moréne, tak nemohli hĺbiť jamu na napínacie kladky lanovky, preto vymysleli napínaciu vežu. Celá lanovka bola v tom čase svetovým unikátom. Za mesiac v roku 1937 tam provizórnou lanovkou vyviezli 16-tisíc ton materiálu. To je asi 20 nákladných vlakov. Už vtedy sa projekt menil počas stavby, čo architekt Jurkovič niesol s nevôľou. Nečakane napríklad pribudla turistická jedáleň a hotel nad strojovňou,“ hovorí technický vedúci Juraj Husovský (65). Práve strecha nad bývalou hotelovou a stravovacou časťou sa v týchto dňoch prerába.

Dnes je tam najvyššie umiestnená galéria v strednej Európe a ubytovňa pre dobrovoľníkov Tatranského okrášľovacieho spolku. Celé to vedie Patrik Kolesár (33) a celková prerábka stojí 300-tisíc eur. „Podarilo sa nám na to dostať grant z ministerstva kultúry. Rekonštrukcia strechy prišla na poslednú chvíľu, lebo nám zatekalo a cez strechu bol aj masívny únik tepla. To všetko sme vyriešili,“ teší sa Patrik a dúfa, že strechu stihnú prerobiť do prvých chladných dní. Interiér budovy plánujú opraviť do leta 2019.

2 500 000 Kčs

Stavba v číslach

300 000 €

Začiatok výstavby: 1936

Skončenie výstavby: 1938

Architekt: Dušan Jurkovič