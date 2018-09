Úspešný debut futbalistu Jána Ďuricu v Dukle Praha: Víťazstvo si vychutnal s rodinou!

Koniec trápenia! Futbalisti Dukly Praha mali do nedele na konte sedem prehier a nula bodov. Proti Libercu (2:0) nastúpil prvýkrát v ich drese skúsenosťami ošľahaný slovenský obranca Ján Ďurica (36) a vojaci sa hneď tešili z premiérového ligového víťazstva.

Bývalý 91-násobný reprezentant prišiel na Julisku začiatkom mesiaca ako voľný hráč. Naposledy pôsobil v tureckom Trabzonspore.

Úspešný štart v novom drese si vychutnal na netradičnom mieste. S rodinkou sa vybral do zoologickej záhrady. Na svoje si tak prišla najmä trojročná dcérka Ninka.

„Bývame neďaleko Stromovky. Aj na štadión to mám blízko. Keďže bol po zápase deň voľna, vyrazili sme spolu pozrieť zvieratká. Museli sme využiť nádherné počasie. Praha je krásna. Skoro každý ju pozná,“ prezradila Novému Času čerstvá posila vojakov.

Súťažný zápas absolvoval po vyše trojmesačnej prestávke. Sám bol milo prekvapený, ako mu to dobre išlo.

„Už mám niečo za sebou. Viem, ako sa správať na ihrisku. Niekedy sa stačí len dobre postaviť,“ vraví s úsmevom. Debut zažil nielen on, ale aj tréner Roman Skuhravý. Ďuricu si po zápase nevedel vynachváliť.

„Vďaka charizme a profesionalite je to hráč, ktorého sa oplatí nasledovať. Mám to v pláne a hádam to pochopia aj naši mladí hráči.“ Slovenský stopér je pripravený Skuhravému pomôcť na ihrisku i mimo neho. „Prebudil kabínu. Je dosť prísny na hráčov. Mužstvo však potrebovalo novú krv.“

Ďurica je najstarším hráčom Dukly. Ako vníma pozíciu otca tímu? „Rád by som chalanom odovzdal to najlepšie, čo som počas kariéry nazbieral. Tréner chcel urobiť zo mňa kapitána. Odmietol som, lebo som tu len týždeň. Nemyslím si, že by to bolo pre mňa správne rozhodnutie. Našiel som tu dobrú partiu perspektívnych hráčov, ktorí sú ochotní na sebe makať. Prvé víťazstvo je pre nás veľkou psychickou vzpruhou. Musíme na ňom stavať,“ zdôraznil rodák z Dunajskej Stredy, ktorý stále pozorne sleduje účinkovanie DAC-u i slovenskej reprezentácie.

Už sa usadili v Břevnove

Z tureckého Trabzonu do stovežatej Prahy. Ďurica s partnerkou Magdalénou Šebestovou a dcérkou Ninkou vymenili pobrežie Čierneho mora za rušnú českú metropolu. Prechodný domov, kam sa pred pár dňami presťahovali, našli v piatom pražskom obvode vo štvrti Břevnov. Keďže susedí s Dejvicami, celá rodinka má štadión Dukly len na skok.