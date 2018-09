Žena pije dva poháre vlastného moču denne: Účinok, pre ktorý si ho nevie vynachváliť!

Faith Canter (39), inštruktorka fitness a zdravého životného štýlu zo Škótska, pije každé ráno vlastný moč.

Všetko začalo v čase, keď sa presťahovala do Portugalska a cez noc ju poštípal komár pri oku. Celé viečko jej strašidelne opuchlo, a nebolo to prvýkrát, čo mala Faith takúto extrémnu alergickú reakciu na komárí štípanec. Vždy potom trvalo viac ako týždeň, kým jej miesto odpuchlo. Tentokrát však dostala od kamarátky radu, aby vyskúšala urinoterapiu, teda liečbu močom. Tým si mala miesto potrieť, avšak Faith sa rozhodla moč vypiť.

Aké bolo jej prekvapenie, keď opuch o pár hodín zmizol! Odvtedy Škótka pije dva poháre svojho moču denne. ,,Na začiatku to bolo trochu nechutné, ale po štípanci som sa cítila fakt zle a potom to rýchlo prešlo. Nechutí to až tak zle, čo môže byť spôsobené aj tým, že žijem zdravo. A za pár sekúnd to máte v sebe,“ cituje ju portál Daily Mail.

,,Myslím, že to dokáže úžasne pomôcť pri rôznych druhoch štípancov, uhryznutí, intolerancii či alergii,“ hovorí Faith, ktorej predtým tak veľmi nepomohli ani krémy so steroidmi, ani antihistamínové tabletky.