Slovenka rozdelila ľudí na dva tábory: Ostrý odkaz rodičom, ktorí dovolenkujú s malými deťmi

Žena vyčistila rodičom žalúdok a dala im jednu malú radu.

Niekoho to otravuje, niekto to chápe. Slovenka v Priznaniach žien na Facebooku adresovala rodičom - dovolenkárom tvrdý odkaz.

"Ahojte, priznávam, že nerozumiem jednej veci. Na čo je dobré trepať malé deti, ktoré nevedia poriadne chodiť ani rozprávať, na dovolenky? Na čo?! Neužije si to ani decko, rodičia už dupľom nie, a to nehovorím o ostatných ľuďoch, ktorým pília uši. Nezaplatila som 1000 €, aby som počúvala detský rev úplne všade - pri obede, večeri a to taký, ako keby ich sťahovali z kože a o bazéne či plážach sa nemusím ani vyjadrovať. Keď budem mať svoje potomstvo, tak ho určite nebudem brať na drahé dovolenky skôr ako 4-ročné. Keď vidím tých ľudí, ako sa nervózni sáčkujú do lietadla s kočíkom, decká nonstop urevané, vreštia na celé lietadlo, tak im vážne takéto cestovanie nezávidím. Ale hlavne ma vytáča, že niekto si zaplatí nemalé peniaze, aby si oddýchol a tu jeden fagan vrieska cez druhého, fakt že všade. Nevravím, že som nevidela žiadne zlaté, poslušné deti, ale tie už boli staré pár rokov a také si aspoň uvedomujú, že sú na dovolenke. Ale nemá vôbec žiadny význam vláčiť na dovolenky batoľatá, ktoré všetkým (čo majú v poriadku sluch) lezú na nervy a oni ani sami nevedia, kde sú. Je to nespravodlivé voči ostatným, radšej si s tými deckami chvíľu počkajte a určite bude cestovanie aj dovolenka príjemnejšia."

Niektorých rodičov tento názor pobúril a u väčšinou bezdetných ľudí si získal pozitívny ohlas. "Dúfam, že keď ty budeš mať dieťa, tak to bude jedno mega uškriekané decko, s ktorým do jeho 4 rokov nevytiahneš päty z domu," odkázala jej jedna z matiek. "Konečne normálne priznanie," reagovala na oplátku ďalšia.