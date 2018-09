Profesorka v televízii spomínala na svoju minulosť: O chvíľu zomrela pred očami divákov

Hrozivý moment vydesil všetkých.

Renomovaná profesorka Rita Jitendra († 81) bola tajomníčkou Akadémie umenia, kultúry a jazykov v Indii. Moderátora televíznej relácie Zahida Mukhtara jej osobnosť zaujala a zavolal si ju do svojej šou na živý rozhovor.

"Hovorila nám zaujímavé detaily z jej života a vyzerala úplne normálne. Zrazu prestala rozprávať a začalo sa jej štikútať," vyjadril sa Zahid. Po prevoze do nemocnice však lekári mohli už len skonštatovať jej smrť. Osudnou sa jej stala zástava srdca, ktorá pravdepodobne vznikla kvôli arytmii.

Rita však jasne vedela, akým spôsobom chce odísť z tohto sveta. "Rita chcela zomrieť počas práce a taký koniec ju aj čakal. Naposledy vydýchla v štúdiu," povedal podľa denníka Mirror jej blízky priateľ Hafiza Muzaffar.

"Vždy keď prišla navštíviť hlavné mesto, ostala u nás. Bola ako moja mama. Pred odchodom do televízie som jej urobil čaj, ani mi nenapadlo, že by to mohlo byť naposledy, čo ju uvidím," dodal Hafiza.