Záplavy v USA odrezali od sveta celé mesto, ale pohromám nie je koniec: Môžu sa rozšíriť do nevídaných rozmerov

Záplavy vyvolané prudkými zrážkami, ktoré do amerických štátov Severná a Južná Karolína priniesol hurikán Florence, v nedeľu úplne odrezali od sveta mesto Wilmington v Severnej Karolíne.

Zaplavené sú všetky cesty vedúce do mesta, informovali jeho predstavitelia, ktorí už požiadali o dodatočnú pomoc zo strany polície aj armády. Tá by mala do oblasti distribuovať potraviny a pitnú vodu pomocou vrtuľníkov. Ako v nedeľu informoval šéf oddelenia pre zvládanie krízových situácií v štátnej administratíve Severnej Karolíny Michael Sprayberry, v celom štáte je z dôvodu záplav zatvorených 171 motorových ciest.

Približne 15-tisíc obyvateľov Severnej Karolíny už podľa neho muselo byť evakuovaných do provizórnych prístreškov, vyše 700-tisíc domácností je bez elektriny. V najviac zaplavených oblastiach zasahuje podľa Sprayberryho viac ako tisíc záchranárov na viac ako dvoch stovkách člnov.

Počet obetí hurikánu Florence v nedeľu stúpol už na 14, pričom k desiatim úmrtiam prišlo v dôsledku hurikánu v Severnej Karolíne a k štyrom v Južnej Karolíne.

Podľa meteorológov to najhoršie ešte obyvateľov možno stále len čaká a záplavy sa môžu ešte rozšíriť do nevídaných rozmerov. Úrady v Severnej Karolíne nariadili okrem iného povinnú evakuáciu všetkých obyvateľov z povodia Little River a Cape Fear River. Nariadenie sa týka územia do vzdialenosti jednej míle (1,6 kilometra) po oboch brehoch riek, do ktorého spadá napríklad aj 200-tisícové mesto Fayetteville.

Na juhovýchode USA zrušili v súvislosti s hurikánom Florence vyše 2-tisíc letov a mnohé letiská zostávajú stále zatvorené. Najmenej do pondelka bude v rámci preventívnych opatrení zatvorené napríklad letisko v Charlestone v štáte Južná Karolína.