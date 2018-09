Spevák Miro Jaroš kráľovsky zarába a dopraje aj svojej rodine: Kšeft pre mamu!

Zostane to v rodine! Spevák Miro Jaroš (40), ktorý sa preslávil najmä hudobnou tvorbou pre najmenších, na svoju milovanú mamu Štefániu nikdy nedal dopustiť.

Za to, že pri ňom stála v ťažkých začiatkoch jeho kariéry a fúkala mu symbolické boľačky, keď ho odsudzovali na neúspech, sa jej umelec najnovšie poďakoval tým najlepším spôsobom!

Jaroš chytil svoju šancu po skončení známej speváckej súťaže za správny koniec a vytrieskal z nej, čo sa len dalo. Našiel dieru na trhu, ktorou boli pesničky šité na mieru pre deti. Nočné kluby ovládané rapermi či hudobnú scénu preplnenú popovými spevákmi tak pred rokmi vymenil za nenápadné školské vystúpenia a besedy. To mu na bankové účty prilialo kráľovské zárobky, o ktorých sa mnohým jeho kolegom môže iba snívať.

Preto si dnes môže dovoliť obsadzovať do videoklipov k svojim piesňami nielen kamarátov a známych, ale najnovšie dokonca aj milovanú mamu Štefániu. ,,Mama, tlieskam! Mám radosť, že si do toho išla a zahrala si si so mnou v mojom novom klipe Ako na Vianoce. Dokonca v našom rodnom dome! Ďakujem Ti za to! Veľmi sa z toho/teba teším,“ napísal na sociálnej sieti Miro, ktorý tak svojej najdrahšej žene najkrajším spôsobom vzdal hold a poďakoval za všetko, čo preňho v živote urobila.