Herečke Elizabeth Hurley zrazil kuriér psíka: Dostane odškodné vo výške 2 250 €

Kráska Elizabeth Hurley (53) zažila minulý rok v decembri poriadny šok! Jej milovaného labradora Hectora zrazil kuriér spoločnosti Amazon a nechal ho tak, pričom takmer zomrel. Spoločnosť najprv odmietla prevziať za toto bezcitné správanie zodpovednosť. Teraz súhlasila, že herečke zaplatí 2 250 eur.

Nešťastie sa odohralo pred herečkiným domom v Anglicku. Kuriér nechal psíka napospas osudu so zlomenou nohou a zlyhaním pľúc. Elizabethina sestra Katie (54) priznala, že z incidentu boli zničení. „Hector ešte dokrivkal do domu. Potom skolaboval a krvácal v mojom náručí. Mysleli sme si, že zomrie. Našťastie prišiel veterinár a zachránil mu život, čo doteraz pokladáme za zázrak. Takmer sme Hectora stratili kvôli nezodpovednej jazde vodiča,“ prezradila Katie pre MoS.

Spoločnosť Amazon si zrejme myslela, že to sestry nechajú tak a nebudú žiadať žiadne odškodné. Mýlila sa. ,,Usilovali sme sa, aby nám Amazon preplatil náklady na veterinára, ale stále popieral, že by to bola ich chyba a tvrdil, že šofér nebol z ich spoločnosti.,“ dodala Katie. Elizabeth tak dostane 2 250 eur ako odškodné. Pokryje jej to však len náklady na veterinára, ktoré musela po nehode zaplatiť.