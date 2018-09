Krvavá dráma v Seredi: Susedské spory sa skončili strelou do hlavy!

Obrovská tragédia! Policajti, kriminalisti a vyšetrovatelia zasahovali v sobotu na Cukrovarskej ulici v Seredi, kde manželka našla ležať na zemi mŕtveho manžela.

Márii sa naskytol najhorší pohľad v živote, nebohý Ján († 57) mal úplne rozdrvenú tvár. Podľa polície muž bol zastrelený. Čo presne sa však na mieste stalo, zatiaľ muži zákona vyšetrujú, no rodina v tom má jasno už teraz. Podľa Jánovho syna mu otca zabil sused-dôchodca (70), s ktorým mali dlhoročné problémy.

Krvavá dráma sa odohrala v sobotu popoludní na rodinnej chalupe v Seredi, kam manželia chodili pravidelne každý víkend a starali sa o úrodu. Mária si okolo obeda išla zdriemnuť.

Počas toho, ako ona spala, jej manžel Ján († 57) oberal na strome jablká. „Oberal si ich na svojom pozemku. Nikomu nič cudzie nebral. On ho zastrelil vtedy, keď stál na sude a bol k susedovi otočený chrbtom.Úplne nevládny rovno na zem a hlavou otočený na suseda. Je to strašné,“ opisuje obrovskú tragédiu so slzami v očiach syn Ján, ktorý tvrdí, že ich susedské spory boli na dennom poriadku a polícia s tým vôbec nič nerobila.

Dlhoročné konflikty

„To boli hádky kvôli tomu, že jemu prekážali konáre, ktoré prevísali cez plot. Sused tvrdil, že sme mu do garáže vyliali dva sudy oleja. Preboha, a ako by sme to urobili? To boli úplné bludy, čo ten sused rozprával na môjho otca. Všetko sme hlásili na políciu, doteraz s tým nič nerobili,“ hnevá sa syn.

Celá rodina sa po sobotňajšej tragédii trápi. „Odvtedy sme nespali, nejedli, čo nás tu stále polícia rieši. Neustále tu čakáme na nejakého vyšetrovateľa, ktorý nechodí. Na susedovom pozemku ešte polícia ani nebola, lebo sa zas čaká na sudcu,“ hnevá sa Ján, ktorý má obavy, ako toto celé vyšetrovanie vôbec skončí. „Polícia začala trestné stíhanie pre zločin vraždy a naďalej sa vykonávajú procesné úkony,“ povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Podľa našich informácií je sused stále zadržaný, no zatiaľ obvinený nie je.