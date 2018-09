Najkurióznejší gól Fortuna ligy: Všade inde by to bol ofsajd!

Šláger kola futbalovej ligy Slovan Bratislava – Dunajská Streda (3:2) rozhodol najčudnejší gól tohto ročníka.

Sedemnásť minút pred koncom súboja dostal slovinský útočník belasých Andraž Šporar (24) prihrávku do ofsajdu. Asistent rozhodcu zdvihol zástavku, no hlavný Dušan Sedlák postavenie mimo hry neodpískal. Brankár Dunajskej Stredy Martin Jedlička (20) si myslel, že áno a loptu vrátil na miesto priestupku. Šporar ju poľahky poslal do prázdnej bránky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Slovan bez potrestaného trénera Martina Ševelu viedol komfortne 3:0. Pohodlným prístupom však o náskok takmer prišiel. Ako naposledy na Pasienkoch proti Trenčínu. Výdatne mu pomohla naivná chyba mladého českého brankára DAC-u. „Videl som asistenta rozhodcu, že signalizuje ofsajd. Bežal som po loptu a kopol som ju na miesto, kde prišlo k ofsajdu. Postranný stál, ale po mojej prihrávke sa rozbehol, že hra má pokračovať. Keby to bolo niekde inde, tak to ofsajd je. Keďže je to tu (na Slovane – pozn. red.), tak to ofsajd nie je,“ povedal po zápase brankár Jedlička.

Priznal, že práve tento moment nakopol jeho mužstvo, no už bolo neskoro. Dva zásahy na zisk čo len bodu nestačili. Na kuriózny tretí gól, ktorý znamenal prvú prehru Dunajskej Stredy v tejto sezóne, tak rýchlo nezabudne. „Bol som si stopercentne istý, že je to ofsajd. Keď všetci na tribúnach pískajú, je ťažké rozoznať, či pískal rozhodca, alebo oni. Bola to moja školácka chyba. Dúfam, že mi nehrozí nejaká pokuta.“

Osem zápasov, osem ligových gólov. To je bilancia najlepšieho strelca súťaže Šporara. „Nepokračoval som v akcii, keďže som bol v ofsajde a asistent zdvihol zástavku. Zrazu mi však brankár prihral loptu. Pochopil som to tak, že rozhodca nechal súperovi výhodu a preto neprerušil hru. Loptu som vrátil do siete. Bol to regulárny gól. Najkurióznejší, aký som doteraz strelil,“ povedal slovinský reprezentant Šporar.