Takýto vstup do sezóny Liverpool nezažil desaťročia: Kloppove slová hovoria za všetko!

Piatu ligovú výhru za sebou dosiahli futbalisti FC Liverpool, keď v sobotňajšom zápase zvíťazili vo Wembley nad Tottenhamom Hotspur 2:1.

"The Reds" vstúpili do Premier League najlepšie od roku 1990 a spolu s londýnskou Chelsea sú jediné tímy, ktoré získali plný počet bodov. V stretnutí na legendárnom štadióne Wembley viedli zverenci Jürgena Kloppa už o dva góly, keď sa presadili Georginio Wijnaldum a Roberto Firmino. Prehru domácich už len zmiernil presným zásahom v nadstavenom čase Erik Lamela. "Je to pre nás ťažký začiatok sezóny. Je to však výzva pracovať s tímom, ktorý pricestoval z majstrovstiev sveta iba niekoľko dní pred začiatkom ligy. Po úvodných troch víťazstvách to bolo fantastické, teraz po dvoch prehrách to však nie je katastrofa. Nemám obavy, verím svojmu mužstvu a vyhráme ešte veľa zápasov," citovala trénera Tottenhamu Mauricia Pochettina agentúra AP.

"The Reds" minuli v letnom prestupovom období na posily takmer 200 miliónov eur a snívajú o svojom prvom ligovom titule po 29 rokoch. "Náš výkon bol lepší ako výsledok. Mohli sme dať ešte viac gólov, zápas sme kontrolovali. Hrali sme naozaj výborne, bolo to naše najlepšie predstavenie v sezóne," uviedol Klopp.

Liverpool však prišiel dvadsať minút pred koncom duelu o strelca víťazného gólu Firmina. Brazílčana zasiahol nešťastne prstom do oka domáci obranca Jan Vertonghen a ten musel predčasne odísť z ihriska na vyšetrenia. Dvadsaťšesťročného útočníka v nedeľu poobede prepustili z nemocnice a jeho zdravotný stav budú naďalej sledovať kluboví lekári. Firminov štart v utorkovom prvom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov proti Parížu St. Germain je nateraz otázny. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.