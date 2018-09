Top pretekári hodnotia Okolo Slovenska: TOTO by ste nečakali!

Jazdci momentálne najlepšieho tímu na svete Quick-Step Floors prišli na Okolo Slovenska s cieľom triumfovať a svoje ambície do bodky aj potvrdili.

Ich líder Julian Alaphilippe sa stal celkovým víťazom a pridal aj triumf v najťažšej 1. etape s cieľom na Štrbskom Plese. Etapové vavríny získali navyše aj Belgičan Bob Jungels v prológu a Holanďan Fabio Jakobsen v nedeľňajšej záverečnej skúške. V internom súboji tak zdolali druhý tím WorldTour Bora-Hansgrohe na etapové prvenstvá 3:2. Belgická stajňa tak aj na slovenských cestách potvrdila nesmiernu formu v prebiehajúcej sezóne. Jej pretekári nazbierali dokopy už 66 prvenstiev, čo je rekord. Samotný Alaphilippe ich dosiahol v kariére už osemnásť, z toho až dvanásť v prebiehajúcom ročníku. Len pred týždňom sa tešil z celkového triumfu na Okolo Británie.

"Musím sa poďakovať celému tímu a všetkým kolegom, pretože bez nich by to nebolo možné. Každý deň odvádzali skvelú robotu, aby sme ubránili žltý dres. Dnes sme to dokázali a navyše Fabio získal aj etapový triumf," povedal celkový víťaz. Na slovenských pretekoch si vytvoril rozhodujúci náskok na Štrbskom Plese, kde bral bonusové sekundy za triumf a o deň neskôr, keď v Dubnici svojim najväčším konkurentom v boji o žltý dres nadelil ďalšie sekundy. "Bola to náročná trať, obsahovala veľa kopcov. Od začiatku sme kontrolovali etapu a splnili sme jeden z cieľov," uviedol Alaphilippe po tatranskej etape.

V posledných dvoch dňoch, ktoré mali prevažne rovinatý charakter, si postrážil situáciu a žltý dres doviedol víťazne až do cieľa celých pretekov v Galante. "Je to super a teraz je už čas na oddych, keďže sa blížia majstrovstvá sveta. Boli to pekné preteky a dobrá príprava na MS," pokračoval víťaz dvoch etáp a bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára na tohtoročnej Tour de France.

Quick-Step spolu s Borou sa stali premiérovými tímami kategórie WorldTour, ktoré sa predstavili na Okolo Slovenska. Svojou účasťou zvýšili prestíž pretekov a po ich konci aj vychválili organizátorov. "Je to moja prvá účasť a veľmi sa mi tu páči. Sú to naozaj pekné preteky, krásna krajina a veľmi seriózna organizácia. Cesty sú čisté a plné fanúšikov," pochvaľoval si celkový víťaz. Taliansky cyklista Matteo Pelucchi z Bory, ktorý triumfoval v sobotňajšej 3. etape a v nedeľu skončil tesne druhý, by sa rád vrátil aj o rok. "Veľmi sa mi páčia preteky i krajina a chcem sem prísť aj o rok a opäť vyhrať."

Veľký progres ocenili aj domáci pretekári v drese nemeckej stajne Erik Baška a Juraj Sagan. "Veľmi sa polepšili, je to super. Progres vidím vo všetkom, čo sa týka organizácie trate, hotelov a ďalších vecí. Dá sa to porovnať so svetovými podujatiami a čo ma teší ešte viac, je tu množstvo divákov, ktorí sú popri trati, čo predtým nebolo," uviedol J. Sagan. Baška porovnával úroveň podujatia s trojročným odstupom. "Naposledy som tu bol ešte v drese AWT-GreenWay v roku 2015, oproti tomu je to veľký skok. Máme nádherné hory a keď som sa bavil s kamarátmi z iných tímov, tak sa im tu veľmi páči a boli prekvapení, aké kopce tu máme," dodal.