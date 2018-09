Pečovský v Trnave vyrovnal ligový rekord: Zatiaľ sa nemám čím chváliť

Pečovský v Trnave vyrovnal ligový rekord

Futbalistu MŠK Žilina Viktora Pečovského po sobotňajšom stretnutí 8. kola Fortuna ligy v Trnave potešilo nielen víťazstvo 2:1 na trávniku úradujúceho slovenského majstra, ale aj skutočnosť, že so 404. štartom v najvyššej slovenskej súťaži sa vyrovnal doterajšiemu rekordérovi, už neaktívnemu Martinovi Poljovkovi.

"Mal som to trošku v hlave, ale nejako výrazne som to neriešil. Som však rád, že sa mi to podarilo - a navyše pri víťaznom zápase v Trnave so Spartakom. Verím, že ešte pridám nejaký štart a Martina prekonám," skonštatoval v rozhovore pre RTVS Pečovský, ktorý prišiel v sobotu večer na trávnik v 88. min a vystriedal kapitána MŠK Michala Škvarku.

Tridsaťpäťročný stredopoliar (nar. 24. mája 1983) mal pred sezónou 2018/2019 na konte 401 duelov v najvyššej domácej súťaži, v tomto fortunaligovom ročníku nastúpil na trávnik trikrát. Sobotňajším štartom proti Spartaku sa odpútal od Miroslava Barčíka (ten absolvoval 403 stretnutí, pozn.) a teraz figuruje po Poljovkovom boku, s ktorým sa dobre pozná aj z klubového účinkovania v Banskej Bystrici. "S Martinom sme po zápase nekomunikovali, ešte počkám. Keď prekonám jeho rekord, tak sa mu ozvem. Zatiaľ sme na tom rovnako, nemám sa čím chváliť," uviedol s úsmevom Viktor Pečovský.

Bývalý slovenský futbalový reprezentant (v najcennejšom drese absolvoval 35 duelov a strelil 1 gól, pozn.) a účastník ME 2016 vo Francúzsku zostáva aj po svojich viac ako 400 ligových zápisoch skromný. "Špeciálne nechcem vyzdvihnúť niektorý z duelov, v ktorých som nastúpil v našej najvyššej súťaži. Ja si vážim každý jeden zápas, lebo 404 stretnutí, to je naozaj pekné číslo. Som rád, že ich bolo toľko. Verím však tomu, že ešte nejaké štarty v lige pridám," poznamenal ďalej rodák z Čierneho Balogu, narodený v Brezne.

Pečovský, ktorý ešte nepôsobil v zahraničí, by už skôr dosiahol rekordnú métu v počte štartov na domácej ligovej scéne, pribrzdilo ho však vážne zranenie - zlomenina nohy. Po dlhšej prestávke i liečbe sa niekdajšia opora žilinského mužstva s pravidelnou 90-minútovou porciou v stretnutiach dostáva v súčasnosti na hraciu plochu zväčša iba z lavičky náhradníkov. "Samozrejme, že to vnímam. Je to pre mňa nová situácia, ale to nič. Dôležité je, že pomáham chalanom. Aj z lavičky, keď nastúpim, ale predovšetkým v tréningovom procese sa im snažím poradiť. Verím tomu, že moja šanca ešte príde a využijem ju."

Šikovný defenzívny záložník so stále výbornou kondíciou už v najbližšom ligovom zápase - v sobotu 22. septembra doma proti FK Senica - môže prekonať Martina Poljovku, pripísať si 405. duel a osamieť na čele poradia podľa počtu štartov futbalistov v najvyššej slovenskej súťaži. "Budem čakať, ale nejdem nejako za tým, že to musím dosiahnuť čo najskôr. Verím však, že to dokážem," dodal pre RTVS Viktor Pečovský, ktorý v spomenutých 404 zápasoch strelil 16 gólov.

Prehľad vystúpení Viktora Pečovského v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži (dovedna 404 štartov a 16 gólov - stav k 16. septembru 2018):

FK Dukla Banská Bystrica (obdobie rokov 2000 - 2011, bilancia: 226 zápasov / 7 gólov):

sezóna 1999/2000 (3 štarty - 0 gólov), sezóny 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 (B. Bystrica účinkovala v II. lige), 2003/2004 (32 štartov - 2 góly), 2004/2005 (28 štartov - 0 gólov), 2005/2006 (29 štartov - 1 gól), 2006/2007 (35 štartov - 0 gólov), 2007/2008 (30 štartov - 1 gól), 2008/2009 (26 štartov - 0 gólov), 2009/2010 (14 štartov - 2 góly), 2010/2011 (29 štartov - 1 gól)

MŠK Žilina (od roku 2011, bilancia: 178 zápasov / 9 gólov):

sezóna 2011/2012 (30 štartov - 2 góly), 2012/2013 (30 štartov - 1 gól), 2013/2014 (33 štartov - 4 góly), 2014/2015 (32 štartov - 2 góly), 2015/2016 (26 štartov - 0 gólov), 2016/2017 (11 štartov - 0 gólov), 2017/2018 (13 štartov - 0 gólov), 2018/2019 (zatiaľ 3 štarty - 0 gólov)