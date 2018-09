Počas pretekov na okruhu WeatherTech Raceway v Laguna Seca jej vo veľkej rýchlosti zlyhali brzdy.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Sheena Monk, krásna pretekárka zo stajne Lamborghinimala, mala poriadne šťastie. V hrozivo vyzerajúcej nehode na Monterey Grand Prix to s autom napálila rovno do ochrannej bariéry. Auto následne vyletelo do vzduchu a dopadlo na zem. Pretekárka skončila v nemocnici.

Našťastie, je sexi pretekárka v poriadku a fanúšikom poslala z nemocnice aj pozdrav.