V maratóne padol nový svetový rekord: Postaral sa o to Kipchoge

Nový svetový rekord v maratóne.

Keňan Eliud Kipchoge sa na nedeľňajšom maratóne v Berlíne postaral o nový svetový rekord, keď mu v cieli namerali čas 2:01:40 h.

2:01:40!! í ½í²ªí ½í²ªí ½í²ªí ½í²ªí ½í²ªí ½í²ª

IT'S COMING HOME!!!!!!!!!

CONGRATULATIONS ELIUD KIPCHOGE FOR THE NEW WORLD RECORD! #BerlinMarathon pic.twitter.com/bS94OCSD6W — Kenya7s (@Kenya7s_) 16. septembra 2018

Tridsaťtriročný vytrvalec zlepšil predchádzajúce maximum krajana Dennisa Kimetta (2:02:57), ktoré zabehol pred štyrmi rokmi takisto v nemeckej metropole, o 1 minútu a 17 sekúnd.

Kipchoge si v nedeľu bežal vlastnú ligu, keď ani jeden z konkurentov nedokázal držať jeho tempo. Už medzičasy naznačovali, že môže pokoriť rekord, polovicu trate zvládol pod 61 minút a v cieli bol z toho napokon kolosálny čas 2:01:40 h.

Kipchoge potvrdil status najlepšieho maratónskeho bežca všetkých čias, keď na tejto trati triumfoval v 10 z 11 štartov. V zbierke má zlato z OH 2016 v Riu de Janeiro, trikrát ovládol Londýnsky maratón a trikrát Berlínsky maratón.