NAKA zadržala mužov, ktorých minulosť sa spája s ĽSNS: Politická strana tvrdenia rázne odmieta

Ľudová strana Naše Slovensko odmieta akékoľvek spájanie strany s aktivitami troch mužov, ktorých Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala vo štvrtok (13.9.) podvečer v Nitre pre násilnú trestnú činnosť.

Tej sa mali dopustiť za účelom majetkového prospechu. Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky Bratislava obvinil podľa informácii polície bratov Michala S. i Dušana S. spolu s Vladimírom B a podal prokurátorovi podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd.

Na prípad upozornil v sobotu (15.9.) portál Aktuality.sk, podľa ktorého sú bratia Michal a Dušan S. spájaní s nitrianskou neonacistickou scénou. "Jeden z nich kandidoval za kotlebovcov a bol aktívny v nitrianskom kartárskom klube Walhala, ktorého členovia zaútočili na návštevníkov podniku Mariatchi, čo je zachytené na známom videu," píše portál.

Kotlebovci sa však od Dušana S. dištancujú. "So zadržaným Dušanom S., ktorý v roku 2010 kandidoval za ĽSNS, sme po roku 2010 prerušili kontakty a nenesieme zodpovednosť za jeho činnosť a život v nasledujúcom období," píšu vo svojom vyhlásení. Aktuality.sk zároveň poukázali, že Michala S. Špecializovaný trestný súd vlani odsúdil za to, že v máji 2017 na terase rodinného domu v Nitre vyvesil dve zástavy, jednu červenú s bielym kruhom a s hákovým krížom, druhú čiernu so znakom SS.