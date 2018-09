Hrošovský sa naladil na Ligu Majstrov: Penaltou rozhodol o víťazstve Plzne

Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský zariadil v sobotu víťazstvo Viktorie Plzeň nad Opavou (1:0) v zápase 8. kola českej ligy.

Práve po centri domáceho kapitána zahral obranca hostí Petr Zapalač vo vlastnej šestnástke rukou a nariadený pokutový kop Hrošovský v 87. minúte bezpečne premenil.

"Bol som jeden z hráčov určených na penaltu. Tomáš Hořava už nebol na ihrisku, tak som to vzal na seba. Veril som si. Práve počas týždňa som penalty trénoval, pomohlo to. Bol som dopredu rozhodnutý, kam to kopnem," prezradil slovenský stredopoliar, ktorého pochválil aj tréner Pavel Vrba: "Na pokutové kopy máme napísaných troch hráčov, ktorí sa potom rozhodnú v samotnom zápase. Je správne, že Patrik ako skúsený futbalista, ktorý už tu má niečo odohrané a momentálne patrí k vodcom tohto tímu, sa tak rozhodol."

Hráči Opavy sa už pomaly tešili, že si z Plzne odvezú cenný bod za bezgólovú remízu, lenže v 83. minúte prišiel pre nich nešťastný moment. Hlavný rozhodca nariadil pokutový kop až po dlhom skúmaní videa. "Išiel som v šestnástke do súboja so Zapalačom, mal som loptu na dlhú nohu. Zdalo sa mi, že zahral rukou. Skúmali to na videu, takže jasná penalta," citoval Hrošovského portál iDnes.cz.

Viktorii už predtým neuznali jeden gól pre ofsajd. "My na ihrisku sme nevedeli, že ten gól mal platiť," poznamenal Hrošovský. "Hrali sme doma, chceli sme vyhrať. Pokiaľ chceme titul, musíme takéto zápasy zvládať. Som rád, že sa to nakoniec podarilo. Už v prvom polčase sme mali dve tutové šance a keď ich nepremeníme, je potom vždy ťažšie dobývať obranu súpera," dodal. V zostave Viktorie nechýbal ani jeho krajan - brankár Matúš Kozáčik.

Plzeň tak naďalej vedie tabuľku o dva body pred Zlínom. Víťazstvom nad Opavou sa dobre naladila na stredajší zápas s CSKA Moskva, ktorým vstúpi do skupinovej fázy Ligy majstrov. "Každá výhra je veľmi dôležitá, aj keď s CSKA to bude iná súťaž. Ja osobne už sa na Ligu majstrov veľmi teším, i keď to asi bude iné. Nemyslím si, že budeme toľko držať loptu. Je to pre nás prvý zápas doma v Lige majstrov, navyše so súperom, s ktorým by sme mohli relatívne niečo uhrať. Na CSKA sa určite dobre nachystáme," zdôraznil Hrošovský.