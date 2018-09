Kung-fu Zlatan opäť úradoval: Ibrahimovič dosiahol gólový míľnik

Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič strelil v noci na nedeľu jubilejný 500. gól v profesionálnej kariére.

Tridsaťšesťročný útočník ho dosiahol v zápase zámorskej Major League Soccer (MLS), v ktorom jeho tím Los Angeles Galaxy prehral na pôde Toronta FC po divokom priebehu 3:5.

Kanadský klub viedol v prvom polčase už 3:0, no hostia ani za tohto stavu nezložili zbrane. V 43. minúte predviedol Ibrahimovič futbalovú lahôdku, keď nakopnutú loptu od Jonathana dos Santosa do šestnástky trafil vysoko vo vzduchu v štýle kung-fu a predĺžil ju nádherne do siete. Svojím okrúhlym gólom ešte do prestávky znížil a naštartoval Galaxy. Hostia dokázali vďaka gólom Olu Kamaru a Rolfa Feltschera vyrovnať, no záver duelu patril Torontu, ktoré dvoma presnými zásahmi predsa len strhlo víťazstvo na svoju stranu.

Leave it to Zlatan to make his 500th goal a flashy one. pic.twitter.com/eJXto4JqNI — ESPN FC (@ESPNFC) 16. septembra 2018

Pre Ibrahimoviča, ktorý zamieril do USA v marci z Manchestru United, to bol už 17. presný zásah v 22 zápasoch v prebiehajúcej sezóne MLS. Švédsky kanonier je po Cristianovi Ronaldovi a Lionelovi Messim iba tretí aktívnym hráčom, ktorý dokázal pokoriť 500-gólovú métu. "Samozrejme, prehra ma neteší... Ale na Toronto budem mať príjemné spomienky, lebo sa stalo mojou 500. obeťou," povedal "Ibra" pre TSN. Po zápase zavesil na svoj twitterový účet obrázok, na ktorom sa pochválil pokorením míľnika a pridal k nemu titulok "Boh gólov".

Okrem 17 presných zásahov za Galaxy strieľal Ibrahimovič počas kariéry góly aj za Paríž St. Germain (156), Inter Miláno (66), AC Miláno (56), Ajax Amsterdam (48), Manchester United (29), Juventus Turín (26), FC Barcelona (22) a Malmö (18). K nim pridal 62 gólov za národný tím.