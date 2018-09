Dukátová po narodení dcérky Lívie opäť na vode: Chcem ísť do Tokia!

Opäť na vode!

Vodná slalomárka Jana Dukátová (34) si po narodení dcérky Lívie užíva najkrajšie obdobie svojho života. Pre tehotenstvo prerušila úspešnú kariéru, no ani raz nepomyslela na jej koniec. Vo štvrtok, tri mesiace po pôrode, sa prvýkrát dostala opäť na vodu a začala s prípravou na návrat. Jej hlavný cieľ je dostať sa na olympijské hry do Tokia 2020!

Dukátová tvorí už niekoľko rokov pár so svojím trénerom Róbertom Orokockým a od júna sa ich rodina rozrástla o dcérku. „Užívam si to najviac na svete, je to asi najkrajšie obdobie môjho života. Zatiaľ sa nám darí všetko skĺbiť, uvidíme, ako to pôjde, keď budeme cestovať a na kanáloch bude pevný harmonogram,“ povedala šťastná mamička.

Milovaná zátoka

Dukátová si po piatich mesiacoch opäť skúsila, aké je to pádlovať. Zatiaľ len na tichej vode vo Vodáckom centre v Karlovej Vsi. „Sú to fantastické pocity. Začali sa mi vynárať živé spomienky, vôňa vody, žblnkot pri zábere. Prvýkrát som v tejto zátoke sadla do kajaka v septembri 1993 a teraz akoby som znovu začala od začiatku, keďže po pôrode je to pre telo absolútny reštart.“

Cieľom je Tokio

Najbližšie dva týždne strávi na hladkej vode, na divokú do Čunova by sa mala podľa plánu dostať na prelome septembra a októbra a potom by sa mala premiestniť do Prahy. „Je to jednoduchší terén ako v Čunove a na začiatky a technické hodiny na vode sú tam veľmi dobré podmienky. Je to blízko a myslím, že aj maličká to zvládne,“ uviedla.

Cieľom na ďalší rok sú MS v La Seu d‘Urgell, kde sa bude bojovať o olympijské miestenky. „Na to sa sústredíme. Počas sezóny to pre mňa bude aj o tom, aby som sa dostala späť do pretekového režimu. Do Tokia zostávajú odteraz dva roky, verím, že sa to podarí,“ uviedla trojnásobná zlatá medailistka z MS.