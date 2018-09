Oršula verí, že v Liberci prídu najkrajšie roky jeho kariéry: Stále si píše s hviezdnym Kluivertom

Vymenil Slovan za Slovan. Namiesto bratislavského zarába v libereckom. Ofenzívny stredopoliar Filip Oršula (25) odmietol po sezóne predĺžiť na Pasienkoch zmluvu.

Dvojnásobný slovenský reprezentant sa presťahoval po úspešnej skúške pod Ještěd. Prichýlil ho bývalý obranca Slovana Bratislava Zsolt Hornyák (45), súčasný tréner libereckého klubu.

Na to, že Oršula prešiel renomovanou mládežníckou akadémiou Manchestru City a neskôr i holandského Twente Enschede, v najvyššej súťaži toho zatiaľ veľa neodohral. S belasými vyhral dvakrát Slovenský pohár, no väčšinou naskakoval len ako striedajúci hráč. Na jar už ani to. „Neviem, či to bolo za trest, ale jednoducho som nehral,“ povedal pre český denník Rudé právo. Napriek tomu verí, že najlepšie roky jeho kariéry ešte len prídu.

„V akadémii Manchestru City som získal pekné skúsenosti. Mal som iba pätnásť rokov. Bolo nás tam však viac Slovákov. S Vladom Weissom, Robom Makom a Filipom Mentelom sme tvorili dobrú partiu,“ zaspomínal si na neľahké začiatky. Už vtedy obliekali dres City hviezdy veľkého kalibru ako Brazílčan Robinho či Adebayor z Toga. „Hoci sa pripravovali inde ako my, predsa len sa stalo, že sme si spolu zatrénovali a prišli do kontaktu.“

Z Britských ostrovov zamieril medzi mládežníkov holandského klubu Twente Enschede, kde jednu sezónu hosťoval ako kmeňový hráč londýnskej Chelsea aj Miroslav Stoch. Táto skúsenosť vraj dala Oršulovi najviac. „Mám na to najkrajšie spomienky. S béčkom sme dokonca vyhrali majstrovský titul. Viedol nás Patrick Kluivert. Ako útočník som sa od neho veľa naučil.“ Bývalý klenot Barcelony či Ajaxu Amsterdam je dnes asistentom trénera reprezentácie Kamerunu. „Vynikajúci tréner i človek,“ zdôrazňuje Oršula. „Počas zápasov sa ako bývalý skvelý futbalista vedel vžiť do duše hráča. Aj keď sa veľmi nedarilo, dokázal hráča pochopiť, poradiť mu a prebrať to s ním. Dôležité to bolo najmä z psychickej stránky. Mužstvu dodával veľkú pohodu.“ Ako Oršula prezradil, občas si s ním ešte aj teraz napíše.

Profesionálnu seniorskú kariéru odštartoval v anglickom Wigane. Na jeho lavičke sedel Roberto Martinez. Ten istý Španiel, ktorý pred dvoma mesiacmi priviedol reprezentáciu Belgicka na majstrovstvách sveta v Rusku k bronzovým medailám. „Patril k ľuďom, ktorí keď vstúpia do miestnosti, tak z nich ihneď cítite prirodzenú autoritu. Myslím si, že futbalu a svojim hráčom má veľmi veľa čo dať,“ dodal Oršula.

KTO JE PATRICK KLUIVERT (42)

- bývalý holandský útočník (188 cm)

- hrával za Ajax, AC Miláno, Barcelonu, Newcastle, Valenciu, PSV, Eindhoven, OSC Lille

- je 79-násobným reprezentantom Holandska

- vyhral holandskú (2x) a španielsku (1x) ligu

- víťaz Ligy majstrov a európskeho Superpohára

- na MS 1998 obsadil 4. miesto

- s Holandskom získal ako asistent trénera bronz na MS 2014