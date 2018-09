Miroslav Šatan o novom asistentovi kouča Ramsayho: Najväčší kandidát je Handzuš!

Nová hokejová sezóna je už v Európe v plnom prúde a naplno vyťažený je aj generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan (43).

V rozhovore počas golfovej akcie Business Golf Tour v Rakúsku prezradil, kde strávil letnú dovolenku, čo najbližšie čaká národný tím a aj to, kedy sa verejnosť dozvie meno nového asistenta!

Ako ste strávili leto, mali ste po vlaňajšej náročnej sezóne čas aj na dovolenku?

Bol som s manželkou a oboma deťmi mesiac v Amerike, kde máme v New Yorku už niekoľko rokov dom. Ale od začiatku augusta už opäť naplno zarezávam. Všetky mládežnícke reprezentácie mali rôzne sústredenia a turnaje, takže som dosť vyťažený.

Pred pár dňami ste sa zúčastnili golfového turnaja v Rakúsku. Aký máte vzťah k tomuto športu?

Golf hrám už dlhé roky a mám ho rád. Beriem to ako dobré odreagovanie sa. Toto leto som však toho veľa nenahral.

Spoločnosť vám robil aj kanadský tréner hokejovej reprezentácie Craig Ramsay. Hrali ste spolu premiérovo?

Nie, v apríli sme už raz spolu hrali. Craig je lepší golfista ako ja, ale teraz v Rakúsku sme hrali takpovediac rovnako.

Riešili ste aj nového asistenta národného tímu, keďže Vlado Országh, ktorý túto pozíciu minulý ročník zastával, prijal ponuku viesť ako hlavný kouč bratislavský Slovan v KHL?

Áno, bavili sme sa aj o tejto téme. Do konca septembra chceme mať tento post vyriešený. V hre sú dve-tri mená.

Je najväčším kandidátom z tých mien Michal Handzuš, ktorý nedávno ukončil hráčsku kariéru?

Áno.

Čo vás teraz okrem otázky asistenta čaká v seniorskej reprezentácii?

Najbližšie máme až začiatkom novembra turnaj v Nemecku. Dovtedy treba vyriešiť zloženie realizačného tímu a pripraviť plán, s ktorým pôjdeme do novej sezóny. Máme teraz v septembri i októbri dostatok času odsledovať aj adeptov na reprezentačný dres v jednotlivých ligách, aby sme následne urobili nomináciu na Nemecký pohár.

Čo vravíte na hráčov ako Martin Bakoš či Michal Čajkovský, ktorí sa dostali do prípravných kempov v zámorí?

Je to pre nich iba dobré, že majú možnosť sa zlepšovať a napredovať vo svojej kariére. Aj keby sa im teraz nepodarilo získať miesto v prvých tímoch, tak sa môžu dostať do NHL v priebehu sezóny. Obom budem veľmi držať palce, aby sa im to podarilo.

Vegas nedávno vymenilo do Montrealu útočníka Tomáša Tatara…

Tomáš dostane v Montreale viac priestoru a myslím si, že to bude pre neho dobré.

Odštartovala už aj naša liga. Aký je váš názor na príchod dvoch maďarských klubov?

Budem to hodnotiť po dvoch-troch mesiacoch.

Do slovenských klubov sa vrátili viacerí bývalí či súčasní reprezentanti ako Haščák, Bližňák, Bartovič, Balej či Šťastný. Privítali ste to?

Ich skúsenosti budú pre kluby, do ktorých nastúpili, veľmi cenné. Navyše, mladí hráči sa môžu od nich veľa naučiť. Je dobré pre slovenskú ligu, že títo hráči sa vrátili domov. A kvitujem aj to, že hokejový Slovan v KHL

má v kádri viac Slovákov ako v minulosti.

Výborne začal sezónu v KHL v drese Podolska aj útočník Marek Hrivík…

Boduje v každom zápase. Na májovom šampionáte sme nemohli po ňom siahnuť, pretože bol v zámorí, ale túto sezónu určite dostane šancu v reprezentácii.