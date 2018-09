Obrovská škoda pre Slovan Bratislava: Belasí siahali v Podoľsku na bod

Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v úvode štvorzápasového tripu po klziskách súperov s Viťazom Podolsk 4:6. "Belasí" tak nenadviazali na dve domáce víťazstvá a po piatej prehre v sezóne KHL majú na konte naďalej päť bodov.

V domácom tíme sa z víťazstva tešil aj slovenský útočník Marek Hrivík, ktorý sa však do štatistík nezapísal a nepredĺžil svoju päťzápasovú sériu s minimálne jedným bodom.

Ďalší zápas odohrá Slovan v pondelok od 13.30 SELČ na ľade Červenej hviezdy Kchun-lun.

Viťaz Podolsk - Slovan Bratislava 6:4 (2:0, 2:1, 2:3)

Góly: 13. Makejev (Stoljarov), 16. Rendulič (Aaltonen, Mozík), 29. Makejev (Nikulin, Lazarev), 40. Mozík (Šinkevič, Stoljarov), 48. Aaltonen (Sjomin, Rendulič), 60. Švec-Rogovoj - 28. Červený (Šimun), 46. Rau (Gelinas, Taffe), 52. Liška (Chipchura), 54. Červený (Gelinas). Rozhodovali: Sidorenko (Biel.), Sojn – Viljugin, Ponamarenko (všetci Rus.), vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.

Viťaz Podolsk: Ortio - Stašenko, Jevsejenkov, Mozík, Golovkov, Šinkevič, Katičev - Stoljarov, Nikulin, Makejev - Sjomin, Aaltonen, Rendulič - Kokarev, Hrivík, Komarov - Lazarev, Švec-Rogovoj, Vyglazov - Mojsejev, Gončarov

HC Slovan Bratislava: Čiliak - Sersen, Gelinas, Grman, Klok, Schaus, Švarný, Bačik - Řepík, Taffe, Lunter - Lamper, Chipchura, Liška - Virta, Rau, M. Sukeľ - Červený, Šimun, Hrnka - Baranov

Slovanisti vstúpili do zápasu aktívne, ale skóre neotvoril ani v presilovke od 5. minúty a ani po šanci Virtu v deviatej minúte, keď výborne zasiahol domáci brankár Ortio. Ako premieňať šance, ukázal domáci Makejev, ktorý sa v pásme hostí dostal k puku po zaváhaní obrany Slovana a efektne prekonal Čiliaka - 1:0. Od 16. minúty bol náskok domáceho tímu už dvojgólový, keď prvé vylúčenie Slovana potrestal Rendulič - 2:0.

Na hre hostí v úvode druhej časti bola vidieť snaha o kontaktný gól, pribrzdilo ich však vylúčenie Kloka, ktorý faulom zmaril šancu Renduličovi. Slovanisti oslabenie zvládli a v 28. minúte sa dočkali kontaktného gólu. Únik Šimuna s Červeným zakončil druhý menovaný ideálne - 2:1. Tesné skóre však trvalo iba tri minúty, keďže v polovici druhej časti Makejev strelou z ostrého uhla prekvapil Čiliaka - 3:1. Hostia reagovali tlakom, viackrát zovreli súpera pred brankárom Ortiom, ale viac než nepresnú strelu Sukeľa nevyťažili. Dôležitý moment prišiel 21 sekúnd pred druhou sirénou, keď obranca domácich Mozík aj s prispením teču upravil na 4:1.

Slovanisti sa do hry vrátili gólom Raua v presilovke v 46. minúte (4:2), na ktorý mohol takmer okamžite nadviazať Liška, no neuspel. Podolsk v 48. minúte zvýšil náskok, Sjominovu akciu dokončil Aaltonen a opäť bol náskok domácich trojgólový - 5:2. Ani to však hostí nepoložilo, aktívny Liška v 52. minúte zblízka upravil na 5:3 a Ortia o dve minúty prekonal aj Červený - 5:4. Zápas nabral na obrátkach, dva rýchle góly dodali "belasým" sebadôveru, no domáci hráči zvýšili dôraz v defenzíve. Hostia v závere skúsili aj hru so šiestimi hráčmi, do prázdnej bránky však inkasovali šiesty gól.