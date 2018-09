Tajná minulosť slovenského džihádistu: Zmenila Dominika tragédia v rodine?!

Slovák v službách islamských džihádistov?! Česká polícia zatkla Dominika K. (25) pôvodom zo Šarišských Michalian. Mladého muža, ktorý už niekoľko rokov býval v Prahe, obvinila z prípravy bombového teroristického útoku.

Ako sa z muža, ktorý vyrastal v katolíckej rodine, stal islamský radikál, ktorý si dal meno Abdul Rahman? Čo tvrdí na svoju obhajobu?

Polícii a tajným službám v Česku sa podaril poriadny úlovok. Ešte na konci minulého roka zadržali prvého slovenského džihádistu, pričom informácie o prípade vyplávali na povrch až teraz. Radikálny moslim mal v byte chemikálie a návody na výrobu bomby, pričom islam prijal pred tromi rokmi. Sám vystupuje pod menom Abdul Rahman a polícia ho zatkla, keďže ho viní z prípravy teroristického útoku.

Vyhrážky

Dominik K. je pôvodom z východného Slovenska, zo Šarišských Michalian. Do Prahy sa odsťahoval pred pár rokmi a podľa českých vyšetrovateľov bol častým návštevníkom pražských mešít. Na sociálnej sieti rád zdieľal už na prvý pohľad znepokojivé statusy a informácie. „Táto krajina bude naša! A nebude môcť byť pre všetkých!“ znel jeden z výrokov, ktoré verejne hlásal. Mladý muž chodil oblečený ako vojak, zdravil sa zdvihnutým pravým ukazovákom, čo je symbol oddanosti bojovníkov Islamského štátu.

Plány

Denník Mladá Fronta Dnes uvádza, že podozrenie na protizákonnú činnosť sa u Dominika potvrdilo po domovej prehliadke. Polícia našla chemikálie, manuály na výrobu bomby či návody, ako si na telo aj auto pripevniť výbušniny. „Zaznamenali sme konkrétnu informáciu, ktorú sme preverili a dali ju Národnej centrále organizovaného zločinu,“ povedal hovorca Bezpečnostnej informačnej služby Ladislav Šticha. Práve tajná služba stála za odhalením potenciálne nebezpečného islamistu. Ten sa začal na toto náboženstvo orientovať v roku 2015 a je praktizujúcim moslimom. Pre náznaky radikálnych postojov a možný bombový útok polícia navrhla uvaliť naňho väzbu.

Ohňostroj?

Kuriózne sú vyhlásenia samotného Dominika, ktorý sa bránil, že chcel len vyrobiť ohňostroj. „Všetky chemikálie nájdené v mojom byte mali slúžiť na domácu výrobu zábavnej pyrotechniky pre oslavy Silvestra a Nového roka, čo môžu dokázať moja rodina a priateľ z detstva,“ cituje MF Dnes zo spisu. Polícia považuje takéto vysvetlenie za chabé. „Chemikálie mali slúžiť na výrobu zbraní, nie pyrotechniky. Ako moslim Nový rok neoslavuje,“ vysvetľujú kriminalisti.

V prípade odsúdenia hrozí Slovákovi basa na 5 až 15 rokov. Do prípadu je zapojená aj slovenská polícia. „Môžeme potvrdiť, že ide o prvého slovenského občana zatknutého v zahraničí v súvislosti s podobným obvinením,“ povedal hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Tragédia v rodine

V rodnej dedine obvineného Slováka - Šarišských Michaľanoch, sú všetci v šoku. Dominikovi rodičia odmietajú o celej veci hovoriť. Keď sme sa im snažili dozvoniť na bráne panelákovej bytovky, neozývali sa. Podľa susedov po prevalení kauzy ani nevychádzajú z domu.

Obyvatelia dediny nerozumejú tomu, čo sa s Dominikom stalo. „Na základnej škole to bol jeden z najslušnejších žiakov. Má ešte dvoch bratov, okrem toho mu jeden brat náhle zomrel po chorobe pred dvoma rokmi. Dominik odišiel pracovať do Prahy už pred piatimi rokmi a nič nenasvedčovalo, že by sa mal takto zmeniť,” tvrdia susedia, podľa ktorých chodil Dominik za rodičmi iba zriedkavo. „Rodičia svoje deti vychovávali najlepšie, ako mohli. Niektoré veci sa však ovplyvniť nedajú... Rodičia za nič nemôžu. Ktovie, ako sa Dominik vlastne k islamu dostal a prečo začal navštevovať moslimské modlitebne. Veď v mladosti bol miništrantom v miestnom kostole,“ dodávajú s tým, že celá rodina bola veriaca a ako katolíci pravidelne navštevovali kostol.

Videl pre seba väčšiu príležitosť

Jaroslav Naď, riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku

Stáva sa často, že zo Slovenska ide džihádista pôsobiť do inej krajiny?

- Ide o výnimočné rozhodnutie. Jeho odchod zo Slovenska do Čiech súvisel s tým, že tam pôsobil radikálny imám, ktorý bol známy svojimi radikálnymi postojmi a videl pre seba väčšiu príležitosť na spoluprácu s radikálmi v rámci moslimskej komunity v Prahe. Považujem to za nebezpečnú situáciu, keďže sa uňho našli aj látky na výrobu munície, výbušniny a rôzne videá s návodmi na vytvorenie bômb či samovražedných viest. Niekoľko takýchto ľudí pravdepodobne opustilo Slovensko, čo sa spomína v rôznych správach. Môže ísť o 5 -10 osôb.

Máme aj u nás podobne pôsobiacich radikálov?

- Nedá sa vylúčiť, že aj na Slovensku sú radikalizovaní jedinci. Ide skôr o ľudí, ktorí sú pôvodom Slováci, no môžu to byť aj niekoľkí zo zahraničia, ktorí prišli na turistické či študentské víza. Terorista, ktorý zrealizoval útoky v Paríži, bol ubytovany niekoľko týždňov v penzióne na strednom Slovensku.

Je v Česku táto komunita väčšia a radikálnejšia ako na Slovensku?

- Praha ako taká mala v minulosti hneď niekoľko situácií, kde aj spravodajské služby potvrdili, že mali možnosť vidieť výsledky dlhodobej radikalizácie moslimskej komunity v meste, a to práve kvôli radikálnemu imámovi, ktorý tam pôsobil. Praha je väčšia a kozmopolitnejšia, čiže aj z hľadiska možného cieľa útoku je pravdepodobnejšia ako cieľ. Bratislava má však problém v tom, že je blízko Viedne, kde pôsobia rôzne radikalizované bunky, ktoré skôr či neskôr budú chcieť spáchať nejaký útok a či ho urobia vo Viedni, ktorá je strážená, alebo naoko v menej stráženej Bratislave, to je tiež otázka.

