Britov pobúrili výroky SNS o novičoku: Tvrdá odpoveď priamo od veľvyslanca!

Britská verejnosť už niekoľko mesiacov rieši šokujúce využitie nervovej látky novičok. V prípade otravy bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Briti našli vinníkov - dvoch ruských členov vojenskej rozviedky GRU.

Slovensko tak pod ťarchou nových dôkazov analyzuje, či sa pridá k vyhosteniu ruských diplomatov, tak, ako to urobilo množstvo iných krajín na znak solidarity s Britmi. Proti takémuto kroku sa ohradila najmä SNS, čo rozzúrilo britského diplomata na Slovensku.

Za útokom novičokom z marca tohto roka v Salisbury sú podľa britských vyšetrovateľov Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, ktorí majú byť agentmi ruskej vojenskej rozviedky GRU. „Vláda si je istá, že títo muži sú dôstojníci, ktorí v uliciach našej krajiny použili nesmierne toxickú, ilegálnu chemickú zbraň,“ povedala hovorkyňa britskej vlády. Obaja Rusi vystúpili počas týždňa v tamojšej televízii a tvrdili, že s prípadom nemajú nič spoločné a miesto navštívili len ako turisti. V Salisbury sa vraj zdržali len krátko pre zlé počasie, ktoré im zabránilo navštíviť zaujímavé miesta, ako pôvodne chceli. Briti reagovali, že ide o „zahmlievanie a klamstvá“.

Ostrovania už krátko po útoku vyhostili zo svojho územia desiatky ruských diplomatov a ich krok nasledovala väčšina krajín EÚ. Slovensko zostalo zdržanlivé aj pre postoj koaličnej SNS, ktorej predseda Andrej Danko už niekoľkokrát v posledných rokoch navštívil Moskvu. Ministerstvo zahraničných vecí však tvrdí, že analyzujú novú situáciu po tom, čo Briti označili vinníkov a poskytli nové informácie. Podpredseda SNS Anton Hrnko si však myslí, že Slovensko by nemalo robiť nič.,“ povedal Novému Času Hrnko.

Porušili právo

Tieto vyjadrenia na adresu nášho blízkeho spojenca nenechali chladnými britského veľvyslanca na Slovensku Andyho Gartha. Oponuje, že tamojšia polícia postupovala opatrne a metodicky, nie hystericky. Pripomína, že jedna osoba zomrela, štyria ľudia boli hospitalizovaní a občania v dvoch mestách boli vystavení obrovskému riziku. „Obsiahle informácie boli zdieľané s partnermi vrátane inštitúcií na Slovensku. Nemecko, Francúzsko, USA, ako aj partneri Slovenska z V4 sa postavili za výsledky britského vyšetrovania. Ak by sa podobný incident stal na Slovensku, občania tejto krajiny by chceli spravodlivosť a dúfali by v podporu zo strany svojich spojencov, ako aj silnú medzinárodnú reakciu, ktorá by odradila ďalšie porušovanie medzinárodného práva,“ uviedol Novému Času Garth.

Zároveň dodáva, že tento prípad nie je o tom, že niekto tancuje podľa toho, ako píska Británia.Je to aj o spravodlivosti pre obete. Chemické zbrane sú veľmi vážna vec. Ich použitie je bezohľadné, nezodpovedné a nemorálne. Musíme sa spojiť a byť jednoznační v tom, že takéto správanie je neakceptovateľné,“ dodal Garth. Na stranu Britov sa zatiaľ z koalície jednoznačne postavil len Most-Híd.

Čo o nich zistili Briti

sú to príslušníci ruskej vojenskej rozviedky GRU, pričom útok schválili ruskí predstavitelia

dôkazy majú od tajných služieb, ktoré nemôžu zverejniť, ale zdieľajú ich s inými krajinami

obaja často lietali do švajčiarskej Ženevy - celkom deväť letov

vzhľadom na svoju neutralitu patrí Švajčiarsko ku krajinám, ktoré radi využívajú členovia rozviedok

boli aj v Amsterdame, Miláne či Paríži

dokumenty ich spájajú s ruským ministerstvom obrany

Čo tvrdia Rusi zo Salisbury