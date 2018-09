Vondráčková prehovorila o Plekancovi a servítku pred ústa si nebrala: Prezradila celú pravdu

Prezradila, ako to je! Česká speváčka Lucie Vondráčková (38) prechádza rozvodovým peklom s hokejistom Tomášom Plekancom (35). Tesne pred odchodom naspäť do Kanady hudobníčka porozprávala všetko o konci sedemročného manželstva a aj to, kedy sa dozvedela, že športovec randí s tenistkou Šafářovou (31).

Otvorila trinástu komnatu! Lucie Vondráčková je v rozvodovom konaní s hokejistom Plekancom, ktorý oznámil koniec ich manželstva na internete. Nová láska: Plekanec už randí s tenistkou Šafářovou. „Najprv som dúfala, že to vyriešime v pokoji doma v Kanade. Po pár dňoch som však pochopila, prečo Tomáš trval na tom, aby sme dali vyhlásenie Bolo to preto, že chcel byť oficiálne spájaný s inou ženou," prezradila Vondráčková, ktorá nič netušila. „Dozvedela som sa to až z novín. Človek je niekedý slepý. Manželky sa tieto veci naozaj dozvedajú až posledné," dodala speváčka, ktorá sa vrátila naspať do Kanady. Napriek tomu, že speváčka najprv nechápala, prečo tak urobil, českému Blesku exkluzívne prezradila, ako to naozaj bolo. Urobila tak napriek tomu, že si to Tomáš neželal. Momentálne žije v radovom domčeku aj so synmi Matyášom (6) a Adamom (3) len kúsok od domu, kde kedysi žili ako rodina. V tom teraz býva hokejista.