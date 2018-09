Kiska na Národnej púti v Šaštíne: Treba si uvedomiť, akú úlohu u nás zohráva cirkev

V dnešný sviatok Sedembolestnej Panny Márie si treba podľa prezidenta SR Andreja Kisku uvedomiť, akú dôležitú úlohu zohráva cirkev v spoločnosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako povedal novinárom po slávnostnej svätej omši v Šaštíne, treba sa riadiť v živote zásadami a princípmi kresťanstva. Zdôraznil, že rodina je základ a o rodinu by sme sa mali opierať. Aj vo svete, v ktorom sú rozkolísané hodnoty. „Slovensko je nádherné. Ale je veľa hodnôt, v ktorých sa potrebujeme upevniť,“ zdôraznil. Ako pre politika bolo pre Kisku z dnešnej homílie najdôležitejšia výzva ku konaniu. „Politici veľa hovoria, ale zmeny nenastávajú,“ dodal.

Premiér Peter Pellegrini zdôraznil, že kázne v Šaštíne majú svoju hĺbku. Vyzdvihol, že eparcha Milan Lach sa v homílii venoval spôsobu života. Pellegriniho oslovila výzva na zastavenie sa v živote.

Lach pred novinármi zopakoval slová z homílie, že. Podľa neho receptom je ráno o pol hodinu skôr vstať. „Keď to budete robiť každé ráno, do roka získate 180 hodín pre seba a pre Boha,“ povedal s tým, že si treba vtedy otvoriť Evanjelium a prečítať si z neho krátku časť a premýšľať, čo nám Boh cez ňu hovorí. Lach pôsobí v USA, ale stále sa zaujíma o dianie na Slovensko. „Je to moja domovina,“ uviedol.